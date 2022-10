Les bénéfices industriels de la Chine de janvier à septembre chutent à un rythme plus rapide

Les bénéfices ont diminué de 2,3 % au cours des neuf premiers mois de 2022 par rapport à l'année précédente, après une baisse de 2,1 % au cours de la période janvier-août, selon les données du Bureau national des statistiques (NBS) publiées jeudi.

Le bureau n'a pas communiqué de chiffres isolés pour le mois de septembre.

Les données sur les bénéfices industriels couvrent les grandes entreprises dont les revenus annuels sont supérieurs à 20 millions de yuans (2,79 millions de dollars) provenant de leurs activités principales.

Après s'être quasiment contractée au printemps, la croissance économique chinoise du troisième trimestre a été plus rapide que prévu, aidée par une série de mesures gouvernementales. Les données d'activité de septembre ont montré une forte production industrielle, mais les problèmes prolongés de l'immobilier, le ralentissement des exportations et la faiblesse persistante des ventes au détail assombrissent les perspectives d'une reprise plus robuste à plus long terme.

(1 $ = 7,1710 yuan renminbi chinois)