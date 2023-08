Les bourses asiatiques sont restées proches de leurs plus bas niveaux en un mois mardi, alors que la Chine a réduit les taux d'emprunt à court terme et les taux de prise en pension. Les investisseurs attendent les données sur les achats et la production industrielle pour en savoir plus sur le ralentissement de la deuxième plus grande économie du monde.

Le Japon a été la principale exception à la baisse, les actions ayant bondi grâce à des données de croissance économique bien plus fortes que prévu.

Le dollar américain est resté proche des sommets de 2023 sur les devises asiatiques, en raison de la hausse des rendements du Trésor américain et de la nervosité quant à l'ampleur de la crise dans le secteur immobilier chinois, qui a tiré le yuan vers le bas en dépit de la résistance officielle.

Les réductions de taux de la Chine ont donné un peu d'espoir que l'aide économique était en route, et dans les échanges offshore, le yuan a atteint son plus bas niveau en 9 mois et demi, à savoir 7,2958 pour un dollar.

Le yen a atteint son plus bas niveau en neuf mois, à 145,60 pour un dollar.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,2 %.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,6 % après que les données aient montré que la croissance du pays au deuxième trimestre, stimulée par le tourisme et les exportations de voitures, s'élevait à 6 % en rythme annuel, contre 3,1 % attendus.

"Les nouvelles concernant les exportations sont encourageantes et de bon augure pour le maintien de la compétitivité commerciale du Japon", a déclaré John Vail, stratège mondial en chef chez Nikko Asset Management à Tokyo, bien qu'il ait mis en garde contre la faiblesse des indicateurs de la consommation intérieure.

Au cours de la nuit, les indices de Wall Street ont progressé, menés par les actions des grandes sociétés technologiques et en particulier par le fabricant de puces Nvidia, qui a bondi de 7,1 % après que les analystes de Morgan Stanley l'aient qualifié de "premier choix".

Le Nasdaq a augmenté de 1 % et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 étaient en hausse de 0,2 % lors de la séance en Asie. Le S&P 500 a augmenté de 0,6 % au cours de la nuit et les contrats à terme ont augmenté de 0,1 % en Asie.

Une légère amélioration est attendue dans les chiffres des ventes au détail chinoises attendues vers 02h00 GMT, bien que cela puisse ne pas changer une humeur qui est de plus en plus sombre alors que les choses vont de mal en pis pour le secteur de l'immobilier et commencent à se propager à d'autres actifs.

Le plus grand promoteur immobilier privé de Chine, Country Garden, a eu du mal à honorer ses dettes et cherche maintenant à retarder le paiement d'une obligation privée onshore.

Autrefois considéré comme un promoteur plus solide financièrement, ses déboires sont un signal effrayant pour les acheteurs de logements et les sociétés financières, alors que ses pairs se rapprochent également du précipice en l'absence d'une aide à grande échelle de la part de Pékin.

La contagion semble déjà avoir atteint certaines parties du système financier, Zhongrong International Trust Co, une importante société fiduciaire traditionnellement exposée à l'immobilier, n'ayant pas respecté ses obligations de remboursement pour certains produits d'investissement.

Les analystes de J.P. Morgan ont mis en garde contre un "cercle vicieux" de problèmes de financement immobilier et ont déclaré que les défauts de paiement des sociétés fiduciaires pourraient directement réduire de 0,3 % à 0,4 % la croissance de la Chine.

"Nous pensons que les marchés sous-estiment encore les conséquences de l'effondrement significatif du secteur immobilier chinois, qui représente plus de la moitié des ventes de logements neufs dans le monde", ont déclaré les analystes de la banque japonaise Nomura.

"La réaction en chaîne déclenchée par l'effondrement des ventes de logements neufs pourrait entraîner une augmentation du nombre de défauts de paiement des promoteurs, une forte contraction des recettes publiques, une baisse de la demande de matériaux de construction, une diminution des salaires... un affaiblissement de la consommation et un affaiblissement des institutions financières".

Sur les marchés obligataires, les rendements américains et européens ont augmenté lundi, les investisseurs considérant que les signes de résilience économique sont susceptibles de maintenir les taux à un niveau élevé pendant une période prolongée.

Les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont encore augmenté de 2 points de base pour atteindre 4,20 % mardi. Les rendements à deux ans sont restés stables à 4,97 %.

En ce qui concerne les devises, l'euro est tombé à son plus bas niveau en un mois, à 1,0874 $, pendant la nuit, et s'est stabilisé à 1,0907 $ en Asie.

Le ralentissement de la Chine a mis les dollars australien et néo-zélandais sur le point de briser des supports majeurs. Les deux ont légèrement baissé dans les premiers échanges, bien que juste au-dessus des plus bas de la nuit.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent sont restés stables à 86,30 dollars le baril.