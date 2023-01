Les candidats à l'inscription à la bourse de Pékin réduisent les prix des introductions en bourse.

La décision de près d'une vingtaine de candidats à l'introduction en bourse - dont la société de technologie verte Polygree et le fournisseur de solutions sans fil Lierda - d'abaisser leur prix d'offre minimum au cours du mois dernier est saluée par certains investisseurs qui s'attendent à une fixation des prix plus orientée vers le marché à la bourse de Pékin.

Contrairement aux bourses de Shanghai et de Shenzhen, la bourse de Pékin - créée il y a environ un an pour financer les petites entreprises - exige que les candidats à l'introduction en bourse fixent un prix plancher pour la vente de leurs actions afin de protéger les intérêts des actionnaires existants.

Malgré une récente remontée du cours des actions en Chine, grâce aux espoirs de reprise post-pandémie, les échanges à la Bourse de Pékin restent déprimés, ce qui oblige les entreprises à faire preuve de pragmatisme dans leurs plans de financement d'introduction en bourse.

Polygree a réduit le prix minimum de son offre d'introduction en bourse à sa valeur comptable de 5,79 yuans par action, soit 64 % de moins que le plancher fixé en juin, selon son dernier prospectus de cette semaine. La société a déclaré que son bénéfice net a presque diminué de moitié au cours des six premiers mois de 2022 en raison de la pandémie de COVID.

Lierda, a également abaissé son prix plancher d'introduction en bourse près de sa valeur comptable de 1,72 yuan par action, contre 8 yuans précédemment, soit une chute de près de 80 %. Le bénéfice net de la société a chuté de 30,9 % en 2022 par rapport à l'année précédente, en partie à cause du COVID-19.

Parmi les autres sociétés qui ont réduit leurs prévisions de prix d'introduction en bourse, citons Shandong Inov Polyurethane Co, Xinganjiang Pharma et Sichuan Kezhi Civial Defense Equipment Co.

La ruée vers la réduction des prix plancher est le résultat de la confiance aveugle des entreprises auparavant, de l'anémie des transactions à la Bourse de Pékin et du désir de courtiser les investisseurs, a déclaré Zhou Yunnan, fondateur de NS Capital Ltd.

L'indice de référence de la Bourse de Pékin, le BSE 50, se négocie à 21 fois les bénéfices. En revanche, le STAR Market de Shanghai, très axé sur la technologie, se négocie à un ratio cours/bénéfice de 45, tandis que le conseil des start-up de Shenzhen, ChiNext, se négocie à un multiple de 39.

"Pour les investisseurs de la bourse de Pékin, il s'agit d'une très bonne nouvelle car ... des prix d'introduction en bourse plus bas créent une plus grande marge de profit" après le début de la négociation des actions de l'introduction en bourse, a-t-il déclaré.

Ce point de vue est partagé par SWS Research, qui a déclaré dans une note : "le pouvoir de fixation des prix est donné au marché. Les entreprises supérieures seront sélectionnées, tandis que les inférieures seront éliminées."