Les dollars australien et néo-zélandais ont bénéficié d'un coup de pouce bien nécessaire mardi, la Chine ayant tenté de ralentir la baisse récente de sa monnaie, qui a pesé sur les Antipodes.

Cela a été suffisant pour que l'Aussie ajoute 0,5 % pour atteindre 0,6710 $, bien qu'il soit encore loin du récent sommet de 0,6900 $. Le dollar kiwi était un peu plus ferme à 0,6178 $, et en hausse par rapport au plus bas de la semaine de 0,6118 $.

Le yuan offshore a atteint son plus bas niveau depuis sept mois mardi avant de rebondir légèrement lorsque la banque centrale du pays a fixé un prix intérieur plus élevé que prévu.

L'Aussie est souvent utilisé comme un substitut liquide pour le yuan étant donné que la Chine est de loin le plus grand acheteur de ressources australiennes et le plus grand consommateur de matières premières au monde.

Les investisseurs sont de plus en plus frustrés par l'absence d'un nouveau plan de relance budgétaire majeur de la part de Pékin et soupçonnent les décideurs politiques de se contenter d'utiliser une monnaie plus faible pour stimuler ses exportateurs.

"Nous sommes baissiers sur l'AUD et restons longs sur l'EUR/AUD", a déclaré Anthony George, analyste chez NatWest Markets.

"Les dernières données sur l'industrie manufacturière dans les pays développés ont montré un ralentissement de l'activité et des inquiétudes accrues pour la croissance mondiale", a-t-il ajouté. "Cette tendance est également cohérente avec les dernières données commerciales faibles de la Chine.

La faiblesse de la production d'acier et du développement immobilier en Chine a également pesé sur les prix du minerai de fer, le principal produit d'exportation de l'Australie.

Sur le plan intérieur, le dollar australien a été soutenu au début du mois par une hausse des taux d'intérêt de la Reserve Bank of Australia (RBA), mais les marchés sont divisés sur la question de savoir si la RBA procédera à une nouvelle hausse lors de sa réunion de juillet, la semaine prochaine.

Beaucoup dépendra des données mensuelles sur les prix à la consommation pour le mois de mai, attendues mercredi, où les prévisions médianes sont pour un ralentissement de l'inflation annuelle à 6,1 %, contre 6,8 %.

Les analystes avertissent qu'une grande partie du recul sera due à une baisse des prix volatils des carburants et que l'inflation de base pourrait s'avérer tenace. Cela mettra l'accent sur la mesure moyenne ajustée, qui a augmenté à 6,7 % en avril, et sur l'IPC excluant les éléments volatils et les voyages de vacances, qui s'est établi à 6,5 %.

Les contrats à terme penchent actuellement en faveur d'une hausse la semaine prochaine, avec un mouvement d'un quart de point à 4,35 % au prix de 33 %, mais impliquent un risque que les taux puissent finalement atteindre 4,6 %. (Rapport de Wayne Cole)