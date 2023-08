Deux sociétés chinoises cotées en bourse ont déclaré au cours du week-end qu'elles n'avaient pas reçu de paiement sur des produits d'investissement arrivant à échéance de la part de Zhongrong International Trust Co, ce qui accroît les tensions sur un marché financier déjà ébranlé par le ralentissement du secteur de l'immobilier.

Ces révélations pourraient aggraver les inquiétudes du marché quant à la santé du conglomérat chinois Zhongzhi Enterprise Group, qui contrôle Zhongrong International et une poignée de sociétés cotées en bourse.

Nacity Property Service Group a déclaré vendredi dans un document boursier qu'il avait investi 30 millions de yuans (4,15 millions de dollars) dans un fonds fiduciaire géré par Zhongrong à l'échéance du 8 août, mais qu'il n'avait pas reçu le capital et les rendements.

Une autre société cotée à Shanghai, KBC Corp, a déclaré avoir investi 60 millions de yuans dans deux produits fiduciaires gérés par Zhongrong et n'avoir reçu aucun paiement à l'échéance.

Ces annonces interviennent alors que les médias sociaux ont fait état, au cours de la semaine écoulée, de tensions sur les liquidités de l'actionnaire principal de Zhongrong, Zhongzhi Enterprise Group.

Zhongzhi n'a pas pu être joint en dehors des heures de bureau dimanche.

Créé en 1995, Zhongzhi, dont le siège est à Pékin, est devenu un conglomérat dont les activités vont de la fabrication de puces aux soins de santé, en passant par les véhicules à énergie nouvelle et la finance, selon son site web. Ses activités financières tentaculaires comprennent la fiducie, la gestion d'actifs, l'assurance, les contrats à terme et la gestion de patrimoine.

Il contrôle également plusieurs sociétés cotées en bourse, dont Tianshan Animal Husbandry Bio-engineering Co, Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co, Whole Shine Medical Technology Co et Dalian MY Gym Education Technology Co.

Nacity Property et KBC n'ont pas divulgué les actifs sous-jacents des produits fiduciaires défaillants de Zhongrong, dont l'exposition à l'immobilier est traditionnellement importante.

Les activités de Zhongrong ont été confrontées à des "défis sans précédent", le ralentissement du marché de l'immobilier ayant entraîné des défaillances de la part de certains promoteurs, a indiqué l'actionnaire coté Jingwei Textile Machinery Co dans son rapport annuel du 29 juin.

À la fin de l'année dernière, Zhongrong gérait 629 milliards de yuans dans 1 633 produits fiduciaires, selon Jingwei.

À la fin du premier trimestre, les sociétés fiduciaires avaient investi 1,13 trillion de yuans dans le secteur immobilier, ce qui représentait 7,4 % du financement total des sociétés fiduciaires. (1 $ = 7,2367 yuans chinois renminbi) (Reportage de la salle de presse de Shanghai ; Rédaction de Ros Russell)