Les consommateurs et les entreprises de Chine immobilisent des milliers de milliards de yuans dans des dépôts à plus long terme auprès des banques, ce qui a pour effet de retirer de la circulation une vaste masse d'argent et de risquer le même type de piège à liquidités que celui qui a entravé l'économie japonaise dans les années 1990.

Les dernières données officielles montrent que les institutions financières ont émis 5,5 billions de yuans (766,12 milliards de dollars) de dépôts à long terme connus sous le nom de certificats de dépôt (CD) au premier trimestre de cette année - la plus grande émission trimestrielle de ce type depuis que le produit a été introduit en 2015.

Les investisseurs nationaux se sont précipités sur ces CD au cours de l'année écoulée dans une recherche désespérée de rendements alors qu'ils se retirent de l'immobilier et du marché boursier, deux options d'investissement traditionnelles qui semblent maintenant traîtresses en raison de problèmes réglementaires et économiques.

Les entreprises se sont jointes à la ruée cette année, aggravant le ralentissement de l'économie chinoise, car cela signifie que les entreprises et les ménages accumulent des liquidités au lieu de les investir, malgré la baisse des taux d'intérêt - un piège à liquidités classique qui a frappé le Japon pendant des années, à partir des années 1990.

Selon Alicia Garcia Herrero, économiste en chef de Natixis pour l'Asie-Pacifique, "sur la base de l'expérience japonaise des années 1990, la Chine risque d'entrer dans une trappe à liquidités en raison des risques de récession des bilans".

Les analystes constatent le même manque de confiance chez les ménages et les entreprises chinoises d'aujourd'hui que celui auquel le Japon a été confronté dans les années 1990. Mais dans le cas de la Chine, il y a une différence essentielle : il n'y a pas encore de menace déflationniste et les banques n'ont pas cessé de prêter.

Fan Gang, éminent économiste et ancien conseiller de la banque centrale, a déclaré lors d'un forum en juin que la Chine était confrontée à un piège à liquidités, mais pas à un marasme déflationniste à la japonaise.

"C'est comme si l'argent tombait dans un trou noir, et c'est ce qui se passe actuellement, la demande des entreprises et des ménages n'est pas dynamique.

Les responsables politiques chinois ont réduit les taux d'intérêt et encouragé les banques à prêter davantage afin de relancer la croissance économique après la pandémie.

Pourtant, environ 180 sociétés nationales d'actions A déclarent dans leurs documents boursiers qu'elles ont investi dans des CD cette année.

Une banquière qui s'occupe des comptes de détail chez un prêteur d'État a déclaré que la demande de CD était plus élevée que d'habitude, "car qui sait si l'environnement général pourrait se dégrader ?

Alors que certains clients ont investi dans des produits de trésorerie, qui peuvent être remboursés à tout moment en cas d'urgence, la plupart d'entre eux ont souscrit des CD d'une durée de trois ans assortis de pénalités en cas de retrait anticipé, ce qui signifie que l'argent sera bloqué pendant un certain temps, a-t-elle déclaré.

La ruée vers la sécurité des CD et d'autres produits de gestion de patrimoine plus sûrs sape les efforts déployés par les décideurs politiques pour stimuler la demande et la consommation par des réductions d'impôts et des mesures relativement modérées de soutien à l'immobilier.

Byron Gill, gestionnaire du Pacific Opportunities Fund de la société américaine Indus Capital, établit également un parallèle avec la récession du bilan du Japon durant la "décennie perdue".

"Ce que nous pouvons dire dans le cas de la Chine, c'est qu'un sous-segment de l'économie, le secteur de l'immobilier, est absolument au milieu d'une récession du bilan", déclare M. Gill.

"Et dans la mesure où l'immobilier représente un quart de la production économique chinoise, ce n'est pas une mince affaire.

LE GOUFFRE DE L'ÉPARGNE

Selon les estimations de la Banque mondiale, le taux d'épargne par rapport au PIB est le plus élevé des grandes économies.

À la fin du mois de juin, le total des dépôts des ménages atteignait le chiffre record de 132 200 milliards de yuans (18 410 milliards de dollars), soit l'équivalent de plus de 30 mois de ventes au détail, et avait augmenté de 12 000 milliards de yuans au cours du premier semestre de cette année, ce qui représente la plus forte hausse en dix ans.

Les certificats de dépôt (CD) sont émis par les banques et sont considérés comme l'une des options d'épargne les plus sûres, les rendements des CDS à 3 ans se situant généralement autour de 3 %, soit un niveau supérieur à celui des dépôts bancaires à vue.

"Avec peu de signes de reprise dans le secteur immobilier et des perspectives d'emploi incertaines, l'accumulation des dépôts des ménages suggère un pessimisme généralisé parmi les ménages", a déclaré Betty Wang, économiste principal pour la Chine chez ANZ.

Eastroc Beverage, un fabricant chinois de boissons énergisantes, a déclaré dans un document déposé le 18 juillet qu'il avait investi dans des CD à 21 mois auprès de la China Merchants Bank et dans des CD à 17 mois auprès de la Bank of Ningbo.

Elle a déclaré que ces investissements visaient à améliorer l'efficacité de l'utilisation du capital et à augmenter les revenus de l'entreprise.

Une investisseuse de détail de Shanghai, qui ne souhaite être identifiée que par son nom de famille Wu, a déclaré qu'elle investissait dans des CD à trois ans. "Je ne vois pas beaucoup d'opportunités d'investissement en ce moment. Mes produits de fonds communs de placement en actions sont toujours en baisse d'environ 20 %", a déclaré Mme Wu.

Les 220 millions d'investisseurs boursiers chinois, qui représentent l'équivalent de la population du Brésil et qui sont les principaux moteurs des mouvements quotidiens, sont restés à l'écart cette année.

L'indice de référence Shanghai Composite et l'indice de premier ordre CSI 300 sont loin derrière le rythme du marché boursier japonais voisin, qui a augmenté de près de 25 % depuis le début de l'année.

Un investisseur de détail d'une cinquantaine d'années basé à Shanghai, qui a souhaité s'appeler John, explique qu'il a placé la majorité de ses économies dans des CD au début de l'année.

"Je ne mettrais pas d'argent sur le marché boursier tant que je ne verrais pas une tendance claire à la hausse", a-t-il déclaré.

(1 $ = 7,1890 yuans chinois)