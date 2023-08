Une série de données économiques médiocres en Chine exerce une pression sur le prix du minerai de fer, qui peine à se maintenir au-dessus du niveau psychologique clé de 100 dollars la tonne métrique.

Toutefois, la série d'indicateurs médiocres dans le secteur immobilier chinois en difficulté ne s'est pas encore traduite par une baisse significative du volume des importations de la principale matière première utilisée dans la fabrication de l'acier.

Les analystes de matières premières Kpler et Refinitiv estiment que les importations du mois d'août dépasseront les 100 millions de tonnes métriques, ce qui serait une première depuis le chiffre de 100,23 millions du mois de mars.

Kpler estime que la Chine, qui achète environ 70 % du minerai de fer maritime mondial, verra ses importations s'élever à 108,5 millions de tonnes métriques en août, tandis que Refinitiv est plus prudent avec un chiffre de 100,8 millions.

Bien que ces chiffres soient susceptibles d'être révisés au fur et à mesure de l'évaluation des cargaisons, il est probable que les importations de minerai de fer se redressent par rapport au chiffre officiel de 93,48 millions de tonnes métriques de juillet, qui était le plus bas depuis le mois d'avril.

Il est probable que la baisse des prix au comptant du minerai de fer au cours des dernières semaines encourage les négociants et les aciéries à augmenter leurs importations.

Il est également vrai que l'on reste optimiste quant à la volonté de Pékin de renforcer les mesures de relance pour soutenir non seulement le secteur immobilier, mais aussi d'autres industries à forte intensité d'acier, telles que l'industrie manufacturière et les infrastructures.

Les contrats à terme sur le minerai de fer à Singapour ont terminé à 103,47 dollars la tonne métrique lundi, en baisse de 1,3 % par rapport à la clôture précédente et se rapprochant du plus bas niveau de trois mois de 103,21 dollars atteint le 3 août.

Le catalyseur immédiat de la baisse a été de nouvelles mauvaises nouvelles dans le secteur immobilier chinois, le principal promoteur Country Garden cherchant à retarder le paiement d'une obligation privée onshore, ce qui est une première.

Les problèmes de Country Garden alimentent les craintes de contagion dans le secteur immobilier chinois, qui est confronté à une pénurie de liquidités.

CHUTE DES PRÊTS

Les données publiées mardi montrent que la production industrielle et les ventes au détail en Chine ont ralenti et sont restées en deçà des prévisions, ce qui n'a fait qu'aggraver les difficultés du secteur de l'immobilier.

La production industrielle a augmenté de 3,7 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport au rythme de 4,4 % observé en juin, tandis que les ventes au détail ont augmenté de 2,5 %, ce qui représente une baisse par rapport à l'augmentation de 3,1 % observée en juin et ne correspond pas aux prévisions des analystes qui tablaient sur une croissance de 4,5 %.

D'autres mauvaises nouvelles sont apparues dans les données publiées le 11 août, montrant que les nouveaux prêts bancaires de la Chine ont chuté en juillet, avec 345,9 milliards de yuans (47,8 milliards de dollars) en baisse de 89 % par rapport à juin, et les plus faibles depuis la fin de 2009.

La faiblesse des chiffres relatifs aux prêts s'ajoute à la morosité engendrée par le glissement de la deuxième économie mondiale dans la déflation en juillet, la baisse des importations et des exportations et la faiblesse persistante des indices de l'industrie manufacturière.

Les données économiques ne plaident certainement pas en faveur d'une augmentation des volumes d'importation de minerai de fer.

Cela signifie que pour que l'augmentation probable des importations en août se poursuive au cours des prochains mois, le marché devra croire que les efforts de relance porteront leurs fruits et que la demande d'acier se maintiendra, voire augmentera.

Certains signes indiquent que les autorités intensifient leurs efforts pour stimuler l'économie, la banque centrale ayant abaissé ses taux directeurs mardi, ce qui constitue la deuxième réduction en trois mois.

La baisse des prix du minerai de fer pourrait également stimuler les importations, mais seulement si les opérateurs pensent qu'ils sont susceptibles de se redresser et que la pression à la baisse n'est pas le début d'une nouvelle tendance baissière.

Un autre facteur potentiel de soutien aux importations de minerai de fer est la faiblesse des stocks portuaires, qui sont tombés la semaine dernière à leur niveau le plus bas depuis un peu plus de trois ans.

Les stocks portuaires < SH-TOT-IRONINV> sont tombés à 116,5 millions de tonnes métriques au cours des sept jours précédant le 11 août, contre 120,5 millions la semaine précédente, selon les données compilées par les consultants SteelHome.

Ils sont également inférieurs aux 138,6 millions de tonnes métriques de la même semaine en 2022 et aux 127,2 millions de tonnes métriques en 2021.

Dans l'ensemble, les importations de minerai de fer sont susceptibles d'être prises en étau entre les fondamentaux raisonnables que sont les prix plus faibles et les stocks portuaires peu élevés, et le sentiment baissier découlant des difficultés croissantes de l'économie chinoise.