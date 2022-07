Les installations solaires chinoises ont plus que doublé au premier semestre - assn

La capacité totale d'énergie solaire s'élève désormais à 340 GW, soit une hausse de 25,8 % par rapport à l'année dernière, a déclaré Wang Bohua, le président honoraire de l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque, lors d'une présentation.

Les installations totales de l'année devraient se situer entre 75 GW et 90 GW en 2022, a déclaré Wang, battant ainsi le record de l'année dernière de 54,9 GW.

Les exportations d'équipements solaires de la Chine ont également bondi au cours de la période, la valeur totale ayant plus que doublé pour atteindre 25,9 milliards de yuans (3,83 milliards de dollars), malgré les tarifs douaniers et les sanctions commerciales des États-Unis, de l'Inde et de l'Europe.

La Chine vise à porter la capacité éolienne et solaire totale à 1 200 GW d'ici la fin de la décennie, contre 635 GW à la fin de l'année dernière, et développe actuellement des bases d'énergie renouvelable à grande échelle dans les régions désertiques.

Wang a prévenu que de nouvelles restrictions sur l'utilisation des terres pourraient constituer une menace pour la croissance future de la capacité, la Chine élaborant actuellement de nouvelles règles pour limiter la capacité des développeurs solaires à construire sur des terres arables ou sur les côtes et les berges des rivières.

(1 $ = 6,7636 yuans)