Les investisseurs investissent dans les ETF chinois en raison de la chute des marchés - rapport

Les investisseurs ont principalement investi dans des ETF de premier ordre tels que l'ETF ChinaAMC China 50 et l'ETF Haitai-PB CSI 300, qui ont attiré des flux entrants de 11,3 milliards de yuans et 7,1 milliards de yuans, respectivement, au cours du mois dernier, selon le journal.

En revanche, six ETF qui suivent l'indice CSI 1000 à petite capitalisation ont enregistré des sorties importantes d'environ 23,8 milliards de yuans au cours de la même période, ce qui reflète l'évolution des préférences des investisseurs, selon le rapport.

Selon le rapport, 434 des 598 ETF d'actions chinoises, soit plus de 70 %, ont enregistré des entrées nettes au cours du mois.

Les cinq ETF dont la taille a le plus augmenté au cours du mois dernier étaient tous des ETF à large base, attirant un total de 30,769 milliards de yuans et contribuant à la quasi-totalité des entrées nettes dans les ETF d'actions, selon le Securities Times.

Les actions chinoises ont chuté dans un contexte de perspectives économiques moroses et de tensions géopolitiques croissantes. L'indice CSI300 a atteint mercredi son plus bas niveau depuis quatre mois, après avoir chuté de plus de 20 % depuis le début de l'année.