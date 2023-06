Les investisseurs attendent une forte impulsion de la part de la Chine avant de prendre des paris plus agressifs sur la reprise, après avoir été déçus ces derniers mois par les données économiques et l'absence de réponse politique significative de la part de Pékin.

La reprise prometteuse du pays au début de l'année s'est effondrée si rapidement que les autorités ont réduit les taux d'intérêt, mais certains estiment que ce n'est pas suffisant, et la perte de confiance a poussé les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance économique.

Pour les gestionnaires de fonds internationaux encore présents sur le marché, patience, prudence et mesures de relance sont les mots d'ordre pour les perspectives après que la hausse des actions, dont beaucoup espéraient qu'elle annonçait le début d'un long cycle haussier, s'est également évaporée avec l'élan économique.

Une enquête menée par BofA Securities auprès de gestionnaires de fonds internationaux a montré que la vente à découvert d'actions chinoises était la deuxième opération la plus "encombrée" en juin, après la vente à découvert d'actions de grandes sociétés technologiques.

Les fonds spéculatifs ont été les principaux acheteurs en juin, selon Morgan Stanley, mais ces investisseurs aux horizons commerciaux courts ne font que souligner la fragilité de la reprise.

Les valeurs vedettes chinoises sont en baisse de 0,2 % sur l'année et quelque 34 % en dessous de leur pic record de début 2021, tandis que le Hang Seng de Hong Kong est en baisse de 15 % depuis janvier. Les liquidités étrangères ont plus ou moins cessé d'affluer depuis l'envolée de janvier.

Le yuan a atteint son plus bas niveau en sept mois après qu'une réduction des taux d'intérêt moins importante que prévu a suscité des doutes quant à la volonté des responsables politiques d'agir avec suffisamment de vigueur pour soutenir l'économie.

Les haussiers du marché s'accrochent à un double espoir : qu'une aide supplémentaire arrive et qu'elle soit suffisante pour restaurer le moral des investisseurs.

"Dix points de base ne font pas grand-chose", a déclaré Dong Chen, responsable de la recherche macroéconomique pour l'Asie chez Pictet Wealth Management, en faisant référence aux réductions du taux de prêt à court terme et des prêts à moyen terme à un an.

"Mais ce qui compte, c'est le signal politique. En multipliant les mesures politiques, on peut espérer qu'ils parviendront à renverser ce sentiment très prudent."

D'autres espèrent un rebond grâce à des valorisations bon marché.

"Je ne peux pas croire qu'il y ait encore de mauvaises nouvelles à absorber", a déclaré Andy Maynard, responsable des actions chez China Renaissance.

"Le marché a apparemment déjà pris en compte toutes les négativités dans l'équation", a-t-il ajouté, suggérant que l'optimisme opportuniste - tel que la chasse aux bonnes affaires sur les détaillants en perte de vitesse - peut fonctionner pour le reste de l'année.

Les données officielles font état d'un modeste achat net de 23 milliards de yuans (3 milliards de dollars) d'actions continentales par les investisseurs étrangers ce mois-ci, pour un total de 190 milliards de yuans depuis le début de l'année, dont la majeure partie a eu lieu en janvier.

SE POSITIONNER POUR UN REBOND PLUS LENT

Plusieurs mois consécutifs de données plus faibles que prévu sur la consommation, la production et le marché immobilier montrent que la reprise chinoise n'est pas à la hauteur des espérances. Le rétablissement de la confiance ressemble de plus en plus à un projet à long terme et les investisseurs se positionnent pour un jeu plus long et un rebond plus lent.

Les banques de Wall Street ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2023, qui se situent désormais dans une fourchette de 5,1 % à 5,7 %, alors que les attentes de 6 % et plus s'amenuisent.

Les analystes plus positifs notent que le pessimisme fait que les actions sont exceptionnellement bon marché.

Morgan Stanley a déclaré que l'indice MSCI Chine se négocie à un ratio cours/bénéfice à 12 mois attrayant de 9,3, soit une décote rare de 20 % par rapport à l'indice MSCI des marchés émergents.

"Nous pensons que la surperformance des actions chinoises reprendra au second semestre, à mesure que l'assouplissement s'intensifiera, que la reprise macroéconomique s'étendra et que la géopolitique se stabilisera", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

Pourtant, l'analyse des flux de Morgan Stanley montre que les gestionnaires de fonds actifs à long terme sont restés vendeurs nets d'actions de croissance chinoises en mai et en juin, et que les positions courtes ont augmenté.

James Liu, CIO de Neo-Criterion Capital à Singapour, spécialisé dans la Chine, a déclaré qu'il avait procédé à un ajustement défensif, réduisant les actions de Hong Kong plus exposées aux tensions géopolitiques pour investir à l'intérieur du pays, où la propriété étrangère est plus limitée.

Il adopte une double stratégie consistant à détenir des positions susceptibles de bénéficier de mesures de relance, telles que le commerce de détail et l'immobilier, tout en conservant des actions exposées à des tendances structurelles à plus long terme telles que l'innovation et l'autosuffisance.

Les poches d'optimisme augmentent également le risque de déception.

"Je pense que les investisseurs attendent davantage qu'une simple réponse à la politique monétaire", a déclaré Guan Yi Low, responsable Asie-Pacifique des titres à revenu fixe chez M&G Investments.

"Nous attendons tous quelque chose d'un peu plus décisif pour aider à restaurer l'esprit animal, la confiance des investisseurs et celle du marché, et je pense que cet espoir risque encore d'être déçu".

(1 $ = 7,1946 yuans chinois)