Les marchés boursiers asiatiques sont restés à leur plus bas niveau en un mois mardi et le yuan s'est effondré alors que la Chine a réduit ses taux d'intérêt et qu'une nouvelle série de données décevantes a mis en évidence le malaise de son économie.

Les réductions des prêts à un an accordés par la Chine aux institutions financières, à 15 points de base, ont été les plus importantes depuis le début de la pandémie de grippe aviaire. La croissance de la production industrielle et des ventes au détail s'est ralentie par rapport au mois précédent pour atteindre respectivement 3,7 % et 2,5 % en glissement annuel, ce qui est inférieur aux attentes.

Le yuan est tombé à son plus bas niveau depuis 9 mois et demi, et des sources ont déclaré à Reuters que les principales banques publiques chinoises sont intervenues sur le marché au comptant pour stabiliser la monnaie. Il a ensuite atteint 7,2743 pour un dollar, après être descendu jusqu'à 7,2875.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a légèrement baissé de 0,1% à 509,12, non loin d'un plus bas d'un mois lundi à 506,3, alors que l'inquiétude concernant le secteur immobilier gelé en Chine a gagné les marchés régionaux.

L'investissement immobilier, les ventes et la collecte de fonds ont prolongé leur baisse en juillet, selon les données publiées mardi. Les nouvelles mises en chantier par surface de plancher sont en baisse de près de 25 % d'une année sur l'autre et mettent en évidence le manque d'appétit et de fonds pour construire ou acheter.

"Nous pensons que les marchés sous-estiment encore les conséquences de l'effondrement significatif du secteur immobilier chinois, qui représente plus de la moitié des ventes de logements neufs dans le monde", ont déclaré les analystes de la banque japonaise Nomura.

"La réaction en chaîne déclenchée par l'effondrement des ventes de logements neufs pourrait entraîner une augmentation du nombre de défauts de paiement des promoteurs, une forte contraction des recettes publiques, une chute de la demande de matériaux de construction, une baisse des salaires, un affaiblissement de la consommation et un affaiblissement des institutions financières.

Le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,8 % et s'est retrouvé à un cheveu de son plus bas niveau de lundi sur un mois. Les valeurs sûres chinoises ont baissé de 0,2 %.

Les obligations d'État chinoises se sont redressées, entraînant les rendements à 10 ans et à 5 ans à leur plus bas niveau depuis 2020, à 2,56 % et 2,35 %, respectivement. Avec la hausse des rendements américains, l'écart par rapport aux rendements chinois à 10 ans a atteint son niveau le plus élevé en 16 ans, à 168,8 points de base.

Les actions du promoteur Country Garden, sous pression, ont rebondi de 5 % à HK$ 0,83. Ce promoteur, autrefois solide, a du mal à rembourser ses dettes et ses difficultés sont un signal inquiétant pour l'ensemble du marché. En janvier 2020, les actions s'échangeaient à 13 HK$.

Les craintes de contagion se sont accrues lorsque Zhongrong International Trust Co, une importante société fiduciaire traditionnellement exposée à l'immobilier, a manqué à ses obligations de remboursement de certains produits d'investissement.

Les analystes de J.P. Morgan ont mis en garde contre un "cercle vicieux" de problèmes de financement immobilier et ont déclaré que les défauts de paiement des sociétés fiduciaires pourraient directement réduire de 0,3 % à 0,4 % la croissance de la Chine.

LE PIB JAPONAIS BONDIT

Les faibles données chinoises ont éclipsé une surprise au Japon, où le tourisme et les exportations de voitures ont fait bondir la croissance annualisée à 6 % au deuxième trimestre, bien au-delà des 3,1 % attendus par les analystes. Le Nikkei a ainsi progressé de 0,8 %.

"Les nouvelles concernant les exportations sont encourageantes et de bon augure pour le maintien de la compétitivité commerciale du Japon", a déclaré John Vail, stratège mondial en chef chez Nikko Asset Management à Tokyo, bien qu'il ait mis en garde contre la faiblesse des indicateurs de la consommation intérieure.

Les difficultés du yuan ont toutefois permis au dollar américain de rester ferme et le yen n'a guère réagi. Le yen a atteint son plus bas niveau en neuf mois, à 145,60 pour un dollar, plafonné par le contrôle des rendements japonais, qui laissent un large écart avec les rendements américains en hausse.

En Australie, la croissance des salaires est restée stable au cours du dernier trimestre, juste en dessous des attentes, et a renforcé les arguments en faveur d'une pause dans les hausses de taux d'intérêt pour le moment.

Le dollar australien et le kiwi se sont maintenus juste au-dessus des principaux niveaux de soutien.

L'euro s'est légèrement redressé après les pertes subies au cours de la nuit pour atteindre 1,0909 dollar.

Les indices de Wall Street ont augmenté lundi, menés par les actions technologiques et en particulier le fabricant de puces Nvidia, qui a bondi de 7,1% après que les analystes de Morgan Stanley l'aient qualifié de "meilleur choix".

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 étaient en hausse de 0,2 % lors de la séance en Asie. Le S&P 500 a augmenté de 0,6 % au cours de la nuit et les contrats à terme ont augmenté de 0,1 % en Asie. Les contrats à terme européens ont augmenté de 0,4 %.

Sur les marchés obligataires, les rendements du Trésor à 10 ans ont augmenté de 2 points de base pour atteindre 4,20 % mardi. Les rendements à deux ans sont restés stables à 4,97%.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent sont restés stables à 86,30 dollars le baril.