Les prix des métaux corrélés au billet vert ont baissé mercredi sur fond d'inquiétudes croissantes concernant les performances des principales économies et de la vigueur du dollar américain qui rend moins attrayants les achats de matières premières.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 1,1% à 8 014,50 dollars la tonne à 0154 GMT, prolongeant les pertes de la session précédente et atteignant un plus bas de près de six mois.

Le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a chuté de 1,3 % à 63 830 yuans (9 234,53 $) la tonne.

Les perspectives de la demande se sont assombries pour ce métal largement utilisé dans les secteurs de la construction, de l'énergie et des transports, alors que la reprise économique de la Chine s'essouffle.

Le dollar s'est maintenu mercredi après avoir atteint son plus haut niveau en deux mois lors de la session précédente, en raison de l'absence de progrès dans les négociations sur le relèvement de la limite de la dette américaine.

Le marché mondial du cuivre raffiné a enregistré un excédent de 2 000 tonnes en mars, par rapport à un excédent de 196 000 tonnes le mois précédent, a déclaré le Groupe d'étude international du cuivre (ICSG) dans son dernier bulletin mensuel publié mardi.

L'unité péruvienne de la société chinoise Chinalco devrait commencer la construction de son projet d'expansion retardé de 1,3 milliard de dollars à la mine de cuivre de Toromocho dans le sud du Pérou d'ici la fin du mois de juin, a déclaré la direction de la division mardi.

L'aluminium LME était en baisse de 0,5 % à 2 216,50 $ la tonne, le zinc a baissé de 2,1 % à 2 322,50 $, et le nickel a légèrement baissé de 0,3 % à 20 990 $, tandis que l'étain a grimpé de 0,3 % à 24 380 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 1,7% à 17 725 yuans la tonne, le zinc a chuté de 3,5% à 19 350 yuans, le plomb a perdu 0,2% à 15 280 yuans, le nickel a glissé de 1,4% à 164 020 yuans, tandis que le nickel a gagné 0,1% à 196 170 yuans.

(1 $ = 6,9121 yuans) (Reportage de Siyi Liu et Dominique Patton ; Rédaction de Subhranshu Sahu)