Les prix des métaux de base ont augmenté mercredi, soutenus par les espoirs de relance de la Chine, premier consommateur, pour relancer son secteur immobilier en difficulté et soutenir la croissance économique, un dollar plus faible apportant également un certain soutien.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,1% à 8 347,50 dollars la tonne à 0135 GMT, et le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange était en hausse de 0,4% à 66 790 yuans (9 381,94 dollars) la tonne.

Les espoirs d'une plus grande stimulation dans le secteur immobilier, autrefois le pilier de la croissance économique du pays, ont propulsé les perspectives de la demande car la construction est un consommateur principal pour la plupart des métaux industriels.

Les investisseurs ont également parié sur le fait que la Chine réduirait encore le ratio de réserve des banques et les taux d'intérêt au cours du second semestre de cette année afin de soutenir l'économie, suite à un rapport des médias d'État.

Les faibles stocks de métaux en Chine ont également contribué à l'amélioration de la situation.

Le dollar américain a chuté mercredi, ce qui a rendu l'achat de matières premières au prix du billet vert plus attrayant pour les non-détenteurs de dollars.

L'aluminium du LME a gagné 0,8 % à 2 226,50 $ la tonne, l'étain a augmenté de 0,3 % à 25 700 $, le zinc a grimpé de 0,8 % à 2 337 $, le plomb a progressé de 0,5 % à 2 036,50 $ et le nickel a augmenté de 1,2 % à 21 225 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,2% à 18 140 yuans la tonne, le zinc a augmenté de 1,2% à 19 550 yuans, le plomb a augmenté de 0,5% à 15 130 yuans, le nickel a augmenté de 1,9% à 161 800 yuans, et l'étain a augmenté de 0,3% à 209 300 yuans.

(1 $ = 7,1190 yuans chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Dominique Patton ; Rédaction de Sonia Cheema)