(Reuters) - Les paris baissiers sur le yuan chinois et le ringgit malaisien se sont nettement renforcés alors que la reprise chancelante de la première économie asiatique pèse sur les fondamentaux des autres monnaies, selon un sondage Reuters bimensuel réalisé jeudi.

Les paris à découvert sur le yuan chinois se sont raffermis pour atteindre leur plus haut niveau depuis octobre, selon un sondage Reuters réalisé auprès de 10 analystes, tandis que les positions baissières sur le ringgit malaisien ont grimpé pour atteindre leur plus haut niveau depuis novembre.

L'optimisme quant à la reprise chinoise après près de trois ans de restrictions strictes du COVID s'est estompé, suite à une série de données économiques peu encourageantes ce trimestre.

Les données publiées mercredi ont montré que l'activité des usines chinoises en mai s'est contractée plus que prévu en raison de la stagnation de la demande, ce qui rend le chemin de la croissance économique du pays plus sinueux, même si le PMI manufacturier de Caixin, publié tôt jeudi, a dépassé les estimations.

Le yuan a perdu près de 3 % depuis le début de l'année, ce qui en fait l'une des monnaies asiatiques les moins performantes.

"La perte d'élan économique de la Chine après la réouverture a été surprenante", a écrit Chang Wei Liang, un stratège de change et de crédit de DBS dans une note de recherche.

"Compte tenu d'une baisse correspondante des entrées d'actions, la faiblesse du CNY pourrait persister jusqu'à ce qu'il y ait des signes d'amélioration à la fois dans l'investissement et la consommation.

Le ringgit malaisien a également fait les frais de la récente faiblesse des prix du pétrole, la monnaie étant l'unité la moins performante de la région depuis le début de l'année, avec une chute de plus de 4,5 %.

"L'environnement extérieur n'a pas été très favorable à la Malaisie en particulier", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC.

"C'est en grande partie dû au fait que l'histoire de la réouverture de la Chine s'est estompée, ainsi qu'à la baisse des prix du pétrole qui a eu un impact sur le pays.

Le ringgit, que l'on qualifie également d'indicateur du yuan, a chuté en même temps que les prix du Brent, qui ont baissé de près de 15 % depuis le début de l'année, a ajouté M. Wong.

Des positions courtes ont également été confirmées sur le peso philippin, le won sud-coréen et le baht thaïlandais.

Les paris baissiers sur le dollar de Singapour ont également atteint leur niveau le plus élevé depuis le début du mois de mars.

La roupie indonésienne, qui a largement surpassé ses pairs régionaux cette année avec une appréciation de près de 4 %, a été la devise la moins vendue du groupe.

Par ailleurs, la Chambre des représentants des États-Unis, divisée, a adopté mardi un projet de loi visant à suspendre la dette du pays, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars et qui, s'il avait été reporté, aurait pu conduire à un défaut de paiement préjudiciable, plongeant la première économie mondiale dans la récession et déclenchant une déroute des actifs les plus risqués.

La plupart des réponses au sondage ont été reçues avant l'adoption du projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette américaine.

Les investisseurs vont maintenant se concentrer sur les données clés de l'emploi non agricole aux États-Unis pour obtenir des indices sur la position de la Réserve fédérale américaine en matière de relèvement des taux, même si le marché estime à 36 % la probabilité d'une augmentation de 25 points de base ce mois-ci, contre 70 % la semaine précédente.

Le sondage sur le positionnement des monnaies asiatiques se concentre sur ce que les analystes et les gestionnaires de fonds pensent être les positions actuelles du marché dans neuf monnaies des marchés émergents asiatiques : le yuan chinois, le won sud-coréen, le dollar de Singapour, la roupie indonésienne, le dollar de Taïwan, la roupie indienne, le peso philippin, le ringgit malaisien et le baht thaïlandais.

Le sondage utilise des estimations des positions nettes longues ou courtes sur une échelle de moins 3 à plus 3. Un score de plus 3 indique que le marché est fortement acheteur de dollars américains.

Les chiffres incluent les positions détenues par le biais de contrats à terme non livrables (NDF).

Les résultats de l'enquête sont présentés ci-dessous (positions en dollars américains par rapport à chaque devise) :

DATE USD/CNY USD/KRW USD/SGD USD/IDR USD/TWD USD/INR USD/MYR USD/PHP USD/THB

01-juin-23 1,88 0,68 0,73 0,23 0,70 0,48 1,77 1,08 0,45

18-mai-23 1,27 0,88 0,19 -0,27 1,00 0,11 1,10 1,12 -0,50

04-mai-23 0,56 1,01 -0,04 -1,05 0,65 -0,14 0,69 0,86 -0,43

20-avr-23 -0,14 0,36 -0,13 -0,47 0,30 0,30 0,54 0,95 -0,12

06-avr-23 0,04 0,56 -0,39 -0,26 -0,03 0,30 0,29 0,08 -0,06

23-Mar-23 0,17 0,87 0,16 0,74 0,63 0,58 0,74 0,36 0,37

9-Mar-23 0,68 1,30 0,65 0,56 0,78 0,28 0,78 0,42 0,30

23-fév-23 0,36 0,77 0,21 0,12 0,30 0,80 0,49 0,33 0,37

9-fév-23 -0,80 -0,63 -0,72 -0,53 -0,68 0,25 -0,64 -0,40 -1,00

26-Jan-23 -1,29 -1,14 -1,40 -1,15 -0,68 -0,47 -1,25 -0,78 -1,77

