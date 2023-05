Le dernier grand espoir du rallye post-pandémique de la Chine est en train de s'évanouir alors que la légion de petits investisseurs du pays se détourne des actions pour se tourner vers des actifs plus sûrs, dans le contexte d'une reprise économique hésitante.

Les courtiers et les gestionnaires de fonds s'attendaient à ce que des milliards de yuans d'épargne excédentaire trouvent leur chemin vers le marché boursier cette année, alors que l'économie s'accélérait et qu'il restait suffisamment d'incertitude sur l'immobilier pour que les actions restent le seul jeu en ville. Cependant, tout comme les liquidités étrangères ne se sont pas matérialisées sur le marché boursier chinois, les ménages nerveux tournent le dos aux obligations et aux dépôts, laissant les marchés d'actions à la dérive.

Après avoir progressé de 20 % entre octobre et janvier, les valeurs sûres chinoises perdent leurs gains et sont en baisse de 1 % depuis le début de l'année. Le Hang Seng a atteint son plus bas niveau en 2023 et les rendements des obligations souveraines sont en baisse. La transaction la plus facile de l'année est en train de s'évanouir, et la perte d'élan empêche les investisseurs d'investir.

"Je suis assez déçu", a déclaré Eric Yu, un programmeur d'une trentaine d'années de Shanghai qui investit depuis environ trois ans.

"Je n'investirai plus dans les actions tant que je n'aurai pas récupéré toutes mes pertes", a-t-il ajouté. Au contraire, effrayé par le spectre des licenciements dans le secteur de la technologie et du chômage des jeunes, il a placé environ la moitié de ses revenus mensuels dans des produits de placement et de dépôt.

"La sécurité est plus importante en temps utile [...]. Je ne veux pas perdre mon capital".

Des entretiens avec une douzaine d'autres petits investisseurs ont montré que ce sentiment était assez largement répandu.

Les petits investisseurs chinois sont également si nombreux - ils représentent quelque 60 % du chiffre d'affaires, selon le président de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Yi Huiman, contre moins de 25 % aux États-Unis selon les estimations de JPMorgan - que leur manque d'intérêt se reflète dans les données du marché.

Le solde des opérations de marge sur titres en Chine, une mesure de l'appétit pour le risque, oscille autour de son plus bas niveau en un mois. La rotation sur le marché des actions A est à son plus bas niveau depuis le début du mois de mars.

La création de comptes de courtage, bien que volatile, a également baissé en avril après avoir connu un élan prometteur en février et en mars, selon les données de China Securities Depository and Clearing. Les lancements de fonds communs de placement, un indicateur de l'intérêt des investisseurs, ont également diminué.

L'indice composite de Shanghai se situe au même niveau qu'au début de l'année 2022.

"C'est comme si les actions perdaient confiance dans la reprise chinoise", a déclaré Hong Hao, économiste en chef de Grow Investment Group. De manière inhabituelle, a-t-il noté, les actions se sont détachées d'une corrélation de plusieurs années avec les dépôts et les liquidités.

RIEN D'AUTRE QUE L'ATTENTE

L'enthousiasme des investisseurs s'est émoussé en raison de l'affaiblissement des indicateurs économiques et d'une toile de fond mondiale marquée par des tensions politiques croissantes et une baisse de la croissance.

En Chine, la croissance de la production industrielle et des ventes au détail du mois d'avril a été inférieure aux prévisions, alors que la reprise devenait bancale. Les prêts ont connu une chute brutale et inattendue, tandis que les efforts occidentaux visant à réduire la dépendance de l'industrie manufacturière à l'égard de la Chine ont pris de l'ampleur.

Pour toutes ces raisons, les investisseurs nationaux se disent trop nerveux pour aller au-delà des dépôts, dont les données de la banque centrale montrent qu'ils augmentent encore plus vite qu'au plus fort de la pandémie, il y a un an.

"Il est assez difficile de saisir les opportunités d'investissement cette année, car les thèmes changent si rapidement", a déclaré l'un de ces investisseurs, Wang Zaizheng. "Je suis devenu plus prudent... le sentiment est faible et il y a aussi des risques politiques et géopolitiques.

Certes, tous les signes ne sont pas négatifs et certains considèrent le retour des investisseurs locaux comme un grand coup de pouce qui finira par arriver.

"Certains acteurs du marché estiment que 10 % de cette épargne excessive pourrait être investie sur le marché des actifs. Cela représenterait environ 800 milliards de yuans", a déclaré Chi Lo, stratège d'investissement senior chez BNP Paribas Asset Management à Hong Kong.

Hayden Briscoe, responsable de la gestion multi-actifs pour l'Asie-Pacifique chez UBS Asset Management, estime que de tels investisseurs tireront le marché vers le haut et souligne que l'expansion récente des prêts non bancaires est un premier signe positif de l'afflux de liquidités dans l'économie.

"L'argent commence à ressortir", a-t-il déclaré.

Pourtant, jusqu'à présent, le poids de l'argent reste sur la touche. Même les points positifs, tels que la surperformance du secteur public, reflètent davantage les dividendes de type obligataire que l'appétit pour le risque et, en dehors du secteur effervescent de l'intelligence artificielle, les rendements attrayants ne sont pas au rendez-vous.

"Aujourd'hui, mon portefeuille d'actions affiche une perte d'environ 90 %", a déclaré Meng, un quadragénaire de Shanghai qui n'a donné que son nom de famille.

Auparavant, il avait l'habitude de s'abonner avec empressement aux nouvelles cotations, dans l'espoir d'une flambée des cours le premier jour.

"Aujourd'hui, je ne peux rien faire d'autre qu'attendre que ça devienne noir. (1 $ = 6,9121 yuans chinois renminbi)