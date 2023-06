Les plus grandes banques chinoises ont annoncé jeudi qu'elles avaient abaissé leurs taux d'intérêt sur les dépôts en yuans, une mesure qui pourrait atténuer la pression sur les marges bénéficiaires et permettre de réduire les coûts des prêts.

Industrial and Commercial Bank of China Ltd, Agricultural Bank of China Ltd, Bank of China Ltd et China Construction Bank Corp ont toutes réduit leurs taux à partir de jeudi, ont indiqué les sites internet de chaque banque.

Les banques publiques ont réduit de 5 points de base les taux des dépôts à vue et de 15 points de base les taux des dépôts à trois et cinq ans.

Il s'agit de la deuxième baisse de ce type en l'espace d'un an, la précédente ayant eu lieu en septembre.

Un organisme de régulation supervisé par la Banque populaire de Chine a demandé aux créanciers d'abaisser également les taux de dépôt en dollars américains, ont déclaré mardi quatre personnes ayant une connaissance directe du dossier.