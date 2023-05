Les prix des métaux non ferreux ont baissé mardi, la fermeté du dollar rendant les métaux corrélés au billet vert plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 1% à 64 460 yuans (9 325,68 dollars) la tonne à 0618 GMT, tandis que le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,3% à 8 105,50 dollars la tonne.

Le dollar a touché un plus haut de six mois contre le yen, alors que les attentes se sont accrues que les taux d'intérêt américains resteront plus longtemps élevés et que l'impasse du plafond de la dette a gardé le sentiment de risque fragile.

L'aluminium du LME a baissé de 0,4 % à 2 254,50 $ la tonne, le nickel a baissé de 1,8 % à 21 035 $ la tonne, le zinc a baissé de 1,2 % à 2 401,50 $ la tonne, le plomb a baissé de 0,5 % à 2 077,50 $ la tonne, tandis que l'étain a baissé de 1,4 % à 24 610 $ la tonne.

L'aluminium SHFE a baissé de 0,5% à 18 035 yuans la tonne, le nickel a baissé de 1,8% à 163 550 yuans la tonne, le zinc a baissé de 2,6% à 19 850 yuans la tonne, l'étain a baissé de 2,9% à 193 740 yuans la tonne et le plomb a baissé de 0,7% à 15 285 yuans la tonne.

Les inquiétudes concernant la demande de métaux en Chine ont également pesé sur le sentiment.

L'augmentation des stocks de cuivre dans les entrepôts du LME < MCUSTX-SGH> a pesé sur les prix londoniens, tandis que la diminution des stocks dans les entrepôts du SHFE < CU-STX-SGH> a apporté un certain soutien aux prix chinois.

"La demande intérieure (chinoise) de cuivre n'est pas très importante, mais elle n'est pas trop pessimiste. L'offre des fonderies et des mines est relativement suffisante, tandis que les stocks sont toujours en cours d'épuisement, de sorte que dans l'ensemble, les prix du cuivre pourraient rester volatils", a déclaré Huatai Futures dans un rapport.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

(1 $ = 6,9121 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Sohini Goswami)