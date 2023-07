Le groupe chinois Evergrande, le promoteur immobilier le plus endetté au monde, devrait afficher lundi des pertes importantes dans ses résultats attendus depuis longtemps pour 2021 et 2022 - des chiffres que le marché scrutera à la recherche de mises à jour sur les liquidités de la société.

Le promoteur s'est retrouvé en défaut de paiement à la fin de l'année 2021 et s'efforce depuis lors d'achever ses projets et de rembourser ses nombreux fournisseurs et créanciers. Après avoir annoncé un plan de restructuration de la dette offshore en mars, il s'efforce maintenant d'obtenir le soutien nécessaire pour mener à bien le processus.

Avec un passif total d'environ 300 milliards de dollars, le problème de la dette d'Evergrande s'est propagé au secteur immobilier chinois, pilier de la deuxième économie mondiale, entraînant une série de défauts de paiement et de maisons inachevées dans le pays.

Le marché attendra des mises à jour sur les liquidités et les dettes d'Evergrande, ainsi que sur ses opérations et ses activités, dans les résultats de 2021 et 2022, a déclaré Sandra Chow, co-responsable de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez CreditSights.

Cependant, une image plus claire n'émergera que de la performance du développeur au premier semestre 2023, a-t-elle ajouté.

Les entreprises doivent publier les résultats des six premiers mois de l'année avant la fin du mois d'août, conformément aux règles réglementaires.

Charles Macgregor, responsable de l'Asie chez Lucror Analytics, a déclaré qu'il n'était pas optimiste quant aux résultats d'Evergrande. "Les résultats n'ont pas de sens si le modèle d'entreprise est défectueux", a-t-il ajouté.

Les analystes s'attendent à ce qu'Evergrande affiche des pertes importantes en 2021 et 2022, années au cours desquelles ses ventes contractuelles ont chuté à 443 milliards de yuans et 31,7 milliards de yuans respectivement, contre 723 milliards de yuans en 2020. Les créanciers ont déclaré qu'ils attendaient également des mises à jour sur le plan de restructuration de la dette offshore de l'entreprise, car elle n'a pas divulgué les derniers chiffres du soutien des créanciers après avoir repoussé la date limite pour recevoir une incitation au mois de mai.

Evergrande, qui a besoin de plus de 75 % de la valeur des créanciers dans chaque catégorie de dette pour adopter le plan, a déclaré en avril que 77 % des détenteurs de dettes de catégorie A et 30 % des détenteurs de dettes de catégorie C avaient soumis leur soutien respectif, entre autres.

Les actions d'Evergrande cotées à Hong Kong sont suspendues depuis le 21 mars de l'année dernière, dans l'attente des résultats financiers et d'une enquête sur les 13,4 milliards de yuans de dépôts saisis dans une unité. La société risque d'être radiée de la cote si ses actions restent suspendues pendant 18 mois.

Il n'est toutefois pas certain que les transactions reprennent mardi, car la société doit également satisfaire à d'autres exigences de la bourse, notamment démontrer qu'elle a mis en place des contrôles et des procédures internes adéquats pour remplir les obligations prévues par les règles d'admission à la cote. (1 $ = 7,1643 yuans chinois) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Himani Sarkar)