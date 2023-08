Deux ventes aux enchères de droits d'exploration du lithium dans la province chinoise du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, ont suscité un vif intérêt et se sont conclues à des prix plusieurs milliers de fois supérieurs aux prix de départ, selon les informations fournies par un organisme gouvernemental provincial.

Une vente aux enchères pour des droits d'exploration de cinq ans sur la mine de lithium de Jiada, dans la ville de Maerkang, qui a débuté jeudi dernier, a reçu 11 307 offres et s'est terminée à 4,2 milliards de yuans (579 millions de dollars) dimanche, soit 1 317 fois le prix de départ de 3,19 millions de yuans, selon les données de la vente aux enchères du Centre d'échange des ressources publiques du Sichuan.

Inner Mongolia Dazhong Mining a déclaré dans un communiqué à la bourse de Shenzhen lundi que son unité avait remporté la vente aux enchères de Jiada.

L'autre enchère, portant sur des droits d'exploration de cinq ans pour la mine de lithium de Lijiagoubei, a reçu 3 412 offres dans les trois jours à compter de mercredi.

Elle s'est achevée vendredi à 1,01 milliard de yuans, contre un prix de départ de 570 000 yuans, remporté par Sichuan Energy Investment Holdings, selon le Sichuan Public Resources Trading Center.

Les deux mines sont situées à Aba, une préfecture autonome tibétaine et Qiang dans le nord-ouest du Sichuan. La région où se trouvent les mines contient environ 1,4 million de tonnes de lithium, selon un rapport minier du gouvernement d'Aba datant de janvier.

La Chine est le plus grand consommateur et producteur mondial de carbonate de lithium, un métal important pour les batteries des véhicules électriques.

Selon BMI Research, la Chine, qui est également le premier fabricant mondial de VE, verra la demande de lithium pour la fabrication de VE augmenter en moyenne de 20,4 % par an entre 2023 et 2032, tandis que sa production minière de lithium augmentera en moyenne de 6 % par an au cours de la même période. (1 $ = 7,2591 yuans chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Andrew Hayley ; Rédaction de Lincoln Feast)