Deux ventes aux enchères de mines de lithium dans la province chinoise du Sichuan (sud-ouest), qui ont débuté cette semaine, ont reçu près de 7 000 offres, avec des prix des centaines de fois supérieurs aux niveaux de départ et en hausse jusqu'à jeudi, a déclaré un organe du gouvernement provincial.

Une vente aux enchères pour un droit d'exploration de cinq ans sur la mine de lithium de Jiada, dans la ville de Maerkang, qui a débuté jeudi, a reçu 4 470 offres à partir de 8 h 55 GMT, selon les données de la vente aux enchères du Centre de commerce des ressources publiques du Sichuan.

L'offre la plus élevée a atteint 2,5 milliards de yuans (346,81 millions de dollars), soit 783 fois le prix de départ de 3,19 millions de yuans.

L'autre enchère, pour les droits d'exploration de cinq ans de la mine de lithium de Lijiagoubei, a commencé mercredi et a généré 2 414 offres jusqu'à jeudi après-midi, ont montré les données, avec des offres atteignant 820 millions de yuans, plus de 1 400 fois le prix de départ de 570 000 yuans mercredi.

Les informations sur les soumissionnaires n'ont pas été divulguées. Les enchères se poursuivront jusqu'à ce qu'aucune offre ne soit faite pendant dix minutes.

Les deux mines sont situées à Aba, une préfecture autonome tibétaine et Qiang dans le nord-ouest du Sichuan. Selon un rapport minier publié en janvier par le gouvernement d'Aba, la région où se trouvent les mines recèle environ 1,4 million de tonnes de lithium.

Zhao Hong, analyste minier chez Beijing Sheng Ming Assets Appraisal, a déclaré que le fort intérêt pour les enchères reflétait la demande pour le métal et les ressources nationales limitées en Chine, ainsi que les faibles prix de départ.

Le ministère chinois des ressources naturelles a déclaré en juin que les deux mines seraient vendues aux enchères.

L'année dernière, une participation de 54,3 % dans Yajiang Snowway Mining Development, qui possède une mine de lithium dans le Sichuan, a été vendue aux enchères pour 2 milliards de yuans, soit 600 fois plus que le prix de départ, selon une plateforme gérée par le site de commerce électronique JD.com.

Selon BMI Research, la Chine, premier fabricant mondial de véhicules électriques, verra la demande de lithium pour la fabrication de véhicules électriques augmenter en moyenne de 20,4 % par an entre 2023 et 2032, tandis que sa production minière de lithium augmentera en moyenne de 6 % par an au cours de la même période.

L'envolée du marché des enchères contraste avec un marché au comptant déprimé cette année, qui a été affaibli par une faible demande à court terme et une augmentation de l'offre.

Les prix au comptant du carbonate de lithium en Chine se situent autour de 260 000 yuans la tonne, soit moins de la moitié du pic de près de 600 000 yuans la tonne atteint en novembre dernier.

(1 $ = 7,2086 yuans chinois renminbi)