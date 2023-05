Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

L'optimisme et le soulagement sont susceptibles d'être les émotions dominantes pour les investisseurs lundi, donnant aux marchés asiatiques un regain d'énergie alors que les parlementaires à Washington sont parvenus à un accord provisoire sur le plafond de la dette américaine, éliminant ainsi le risque d'un défaut de paiement catastrophique.

Les échanges et la liquidité des marchés asiatiques seront toutefois plus faibles que d'habitude, les marchés américains et britanniques étant fermés pour cause de vacances, ce qui ouvre la voie à des mouvements de marché de grande ampleur.

En effet, Wall street a fortement progressé vendredi, en particulier le Nasdaq et les grandes valeurs technologiques, et les nouvelles en provenance de Washington au cours du week-end ne pourront qu'être perçues comme positives.

Après des semaines de négociations difficiles, les républicains et les démocrates sont parvenus à un accord de principe pour suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars, qui doit maintenant être adopté par la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, et par le Sénat, dirigé par les démocrates, avant le 5 juin, afin d'éviter un défaut de paiement, qui serait le premier à avoir des conséquences désastreuses.

Les deux parties sont convaincues que l'accord sera adopté.

Il pourrait s'agir d'une arme à double tranchant pour les marchés asiatiques, non pas lundi, mais dans les jours et les semaines à venir. Un accord sur la limite de la dette donne à la Réserve fédérale une plus grande marge de manœuvre pour resserrer sa politique, ce qui pourrait faire grimper les rendements obligataires américains et renforcer le dollar - ce qui n'est généralement pas un bon mélange pour les marchés émergents.

Le Dollar Index est déjà en plein essor, atteignant la semaine dernière un plus haut de deux mois sur la base de l'indice et des sommets de six mois contre le yen japonais et le yuan chinois, au-dessus de 140 yens et 7,00 yuans, respectivement. Les décideurs politiques japonais et chinois sont toutefois confrontés à des défis différents.

Au Japon, l'inflation est élevée et rigide, et la Banque du Japon est pressée de modifier ou d'abandonner sa politique monétaire ultra-libre de contrôle de la courbe des rendements. Tokyo pourrait tranquillement préférer que le yen se renforce à partir de maintenant.

Pékin, en revanche, pourrait souhaiter que le yuan continue de baisser. La reprise de l'économie après la pandémie a été plus faible que prévu, c'est le moins que l'on puisse dire, et les pressions inflationnistes s'évaporent. Les économistes de Barclays prévoient des réductions de 10 à 20 points de base du taux directeur et de 25 à 50 points de base du ratio de réserves obligatoires au cours des six à neuf prochains mois.

Les marchés boursiers japonais ouvrent lundi près des sommets de 33 ans atteints la semaine dernière, tandis que les actions chinoises languissent près de leurs plus bas niveaux depuis six mois. Il en va de même pour l'indice technologique Hang Seng, qui se débat dans le nuage des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, au lieu de bénéficier de l'essor de la technologie américaine.

Peut-être cela changera-t-il lundi, ne serait-ce que brièvement.

Le calendrier des données économiques et des événements en Asie est peu chargé lundi, mais il se remplit plus tard dans la semaine, avec le chômage japonais mardi, le PIB du premier trimestre de l'Inde et la décision sur les taux d'intérêt de la Thaïlande mercredi, et le PIB du premier trimestre de la Corée du Sud vendredi.

Les indices des directeurs d'achat de plusieurs pays devraient également être publiés, les données chinoises du mois de mai, mardi et mercredi, étant susceptibles d'être les plus importantes pour le marché.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Réaction du marché à l'accord sur la limite de la dette américaine

- Réaction à la hausse du Nasdaq

- Des conditions de marché difficiles en raison des vacances aux États-Unis et au Royaume-Uni