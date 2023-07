Tom Westbrook fait le point sur la journée en Europe et dans le monde.

Les débuts de Barbie au box-office ont commencé jeudi dans certaines régions d'Asie et devraient rapporter 100 millions de dollars dans les salles américaines au cours du week-end. Les billets et les ventes renouvelées de la poupée de Mattel, vieille de 60 ans, seraient un autre témoignage de la résistance des consommateurs à la hausse des taux d'intérêt et du coût de la vie.

Mais ces pressions se font sentir ailleurs.

Les actions de Tesla ont perdu 4 % après la publication des résultats, qui ont montré que les baisses de prix réduisaient les marges, et le directeur général Elon Musk a fait une évaluation franche des perspectives, comme à l'accoutumée.

"Un jour, on a l'impression que l'économie mondiale s'effondre, le lendemain, tout va bien. Je ne sais pas ce qui se passe", a-t-il déclaré. "Nous vivons une période que je qualifierais de turbulente.

La saison des bénéfices en Australie a commencé de manière négative, le fabricant de gants en caoutchouc Ansell et le transporteur Aurizon ayant lancé un avertissement cette semaine sur leurs perspectives respectives.

Les demandes d'allocations chômage et les ventes de logements aux États-Unis sont en tête d'affiche d'un calendrier de données par ailleurs clairsemé, plus tard dans la journée de jeudi. American Airlines et Philip Morris sont annoncés.

En Asie, des signes indiquent que la cavalerie vient à la rescousse de la Chine. Xinhua a déclaré que les directives du Parti communiste et du cabinet contenaient des promesses de soutien aux entreprises privées.

Les traders ont été surpris par un "fix" inattendu pour la bande quotidienne du yuan, puis sont devenus des acheteurs fermes lorsque la banque centrale a également pris des mesures pour encourager la collecte de fonds par les entreprises à l'étranger - un coup de pouce pour le yuan compte tenu des implications probables pour les flux de capitaux.

Des sources de marché ont déclaré à Reuters que les banques d'État chinoises étaient présentes dans la matinée en Asie pour vendre des dollars à l'étranger.

Les actions de Hong Kong, qui sont en difficulté depuis la publication lundi des données tièdes sur la croissance chinoise au deuxième trimestre, ont tenté de se stabiliser. Un retournement de situation pourrait toutefois nécessiter une action politique plus sérieuse de la part du gouvernement chinois, en particulier après qu'une défaillance du promoteur Greenland, soutenu par l'État, et de nouveaux problèmes de paiement ailleurs ont ravivé les inquiétudes concernant le secteur de l'immobilier.

Le dollar australien a fait un bond de 1 % grâce à la combinaison d'un yuan plus ferme et de données sur l'emploi meilleures que prévu, qui ont stimulé les paris du marché sur de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés jeudi :

Données : Demandes d'allocations chômage, mises en chantier aux Etats-Unis

Bénéfices : Philip Morris, American Airlines