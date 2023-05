Pour les raffineurs indépendants chinois qui ont été de fervents acheteurs de brut russe bon marché à la suite des sanctions contre Moscou, les intermédiaires ont joué un rôle clé dans la mesure où le commerce est passé du dollar au yuan chinois, selon des sources industrielles.

Alors que les grands importateurs publics d'énergie bénéficient souvent de crédits ouverts auprès de leurs homologues russes lorsqu'ils paient en yuans, les indépendants disposant de lignes de crédit limitées ont utilisé des crédits bancaires en yuans ou des liquidités pour acheter du pétrole, avec l'aide des intermédiaires qui ont prospéré en fournissant des financements relais.

Ces sociétés, telles que les négociants en matières premières soutenus par le gouvernement local, Shandong Port International Trade, Zhejiang Materials Industry Group et Xiamen C&D, ont placé des cargaisons russes dans des entrepôts taxés et les ont vendues à la demande aux raffineurs, en facturant une prime et des intérêts pour le financement, selon les négociants et les sources des raffineries.

Xiamen C&D n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Les appels à Shandong Port International Trade sont restés sans réponse. Zhejiang Materials n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

"C'est un moyen plus sûr pour nous, car il s'apparente davantage à un commerce intérieur basé sur le yuan. Cela allège également notre charge financière", a déclaré un directeur des achats d'un raffineur indépendant, refusant d'être identifié car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Les remises sur le pétrole russe compensent souvent largement le coût financier supplémentaire, a ajouté le responsable.

Ces intermédiaires proposaient des services similaires lorsque les échanges étaient réglés en dollars, mais ils traitent des volumes de vente plus importants qu'auparavant, ont indiqué des négociants et des sources de raffinage.

