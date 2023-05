La roupie indienne a baissé mardi, suivant la baisse du yuan chinois sur la plupart des devises asiatiques, bien que les pertes aient été limitées par les entrées de portefeuille.

La roupie était à 82,68 pour un dollar américain à 10:46 IST, contre 82,6250 lundi. Elle a ouvert à 82,65 et s'est maintenue dans une fourchette de près de 4 paisa jusqu'à présent.

Le yuan chinois a baissé face au dollar, dépassant le niveau de 7,10 pour la première fois depuis le mois de novembre de l'année dernière, plombé par une reprise économique hésitante et des perspectives optimistes de la part de la Réserve Fédérale américaine.

La pression sur la roupie persistera et nous pourrions revisiter le niveau de 82,80, a déclaré Arnob Biswas, analyste de recherche FX chez SMC Global Securities.

La roupie est en baisse d'environ 1 % depuis le début du mois, et pourrait connaître sa pire performance depuis décembre 2022. L'indice du dollar Index est en hausse d'environ 2,5% en mai.

Les entrées étrangères dans les actions et l'intervention probable de la banque centrale indienne ont contribué à limiter les pertes de la monnaie, a déclaré Ritika Chhabra, stratège macro quan chez Prabhudas Lilladher PMS.

Les investisseurs étrangers ont injecté environ 5 milliards de dollars dans les actions indiennes ce mois-ci.

Pendant ce temps, la prime à terme de la roupie à un an a peu changé à 1,75 %, s'approchant de son plus bas niveau cette année. L'augmentation des rendements américains, due au fait que la Fed n'a pas terminé son cycle de resserrement monétaire, a entraîné une baisse de près de 50 points de base du rendement implicite à un an.

L'attention se porte désormais sur les données relatives à l'emploi aux États-Unis, attendues vendredi, et sur les chiffres de l'inflation, qui seront publiés la semaine prochaine. La Fed se réunira les 13 et 14 juin. (Reportage de Sethuraman NR à Mumbai ; Rédaction de Sonia Cheema)