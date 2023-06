La roupie indienne est prête à ouvrir en baisse jeudi, sous la pression de la chute du yuan chinois dans les devises asiatiques, tout en attendant la décision de la Banque de réserve indienne sur les taux d'intérêt.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,60 pour le dollar américain, contre 82,5475 lors de la session précédente.

"Il n'y a pas grand-chose à lire dans la hausse probable de l'ouverture (pour l'USD/INR)", a déclaré un trader. "Attendons la réponse de la RBI, bien que je pense que le résultat est plus susceptible de faire bouger les primes que le spot".

La RBI devrait maintenir le taux directeur à 6,50% lors de sa décision à 10h00 IST. L'accent sera mis sur les commentaires relatifs à la trajectoire des taux d'intérêt et de l'inflation. Quelques économistes n'ont pas exclu la possibilité que la RBI modifie sa position politique pour la rendre "neutre".

Un changement de position entraînerait "une nouvelle baisse des primes", a déclaré le trader. Le rendement implicite à terme USD/INR à un an se situe juste au-dessus de son niveau le plus bas de l'année.

Le yuan chinois offshore a baissé en dessous de 7,1550 pour un dollar, son plus bas niveau depuis novembre de l'année dernière, en raison des inquiétudes concernant les perspectives économiques de la Chine. Les données commerciales du mois de mai publiées mercredi ont révélé un effondrement des exportations, ce qui, associé à des données d'activité faibles, suggère que la croissance chinoise est en train de s'essouffler.

L'augmentation des rendements aux États-Unis à la suite d'une hausse surprise des taux d'intérêt par la Banque du Canada a également pesé sur le yuan et d'autres monnaies asiatiques.

La Banque du Canada, qui n'a pas bougé depuis qu'elle a suspendu ses taux en janvier, les a relevés de 25 points de base, ce qui a provoqué une chute des obligations des principales économies.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans a grimpé à 3,80 %, car on s'attend à ce que la Réserve fédérale maintienne sa position optimiste lorsque les responsables politiques se réuniront la semaine prochaine. Les chances d'une hausse des taux de la Fed lors de la réunion des 13 et 14 juin sont passées à 30 %. L'espace des marchés développés "a été bouleversé" avec la Banque de réserve d'Australie et la Banque centrale du Canada qui ont toutes deux opté pour une augmentation des taux contre les attentes du consensus d'un maintien, a déclaré DBS Research dans une note.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juin du NSE se sont établis mercredi à 82,5825 ** Prime à terme USD/INR de juin à 5,5 paisa ** Dollar Index proche de 104 ** Brent en baisse de 0,3 % à 76,7 dollars le baril.3 % à 76,7 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,79 % ** Les contrats à terme SGX Nifty du mois le plus proche ont augmenté de 0,1 % à 18 831 ** Selon les données NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 134,5 millions de dollars d'actions indiennes le 6 juin.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour 1,5 million de dollars d'obligations indiennes le 6 juin (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Sonia Cheema).