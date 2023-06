La roupie indienne devrait ouvrir en légère hausse ce mardi avant les données clés sur l'inflation aux États-Unis, qui, selon les analystes, pourraient s'avérer déterminantes dans la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,40 pour le dollar américain, contre 82,43 lors de la session précédente.

Le yuan chinois offshore a baissé à son plus bas niveau depuis novembre à 7,1780 pour un dollar. La Banque Populaire de Chine a fixé le point médian du yuan à un niveau plus faible que prévu et a réduit le taux de prise en pension à sept jours, ce qui a stimulé l'USD/CNH.

USD/INR est "bien proposé" sur les NDF offshore, malgré la faiblesse du yuan, a déclaré un cambiste au comptant. L'inflation indienne a été positive pour la roupie "à la marge" et "voyons maintenant comment les données américaines se déroulent", a ajouté le cambiste.

L'inflation annuelle des prix de détail en Inde s'est ralentie à 4,25 % en mai, contre 4,7 % en avril, selon des données publiées après les heures de marché lundi, renforçant les attentes d'une pause prolongée sur les taux par la Banque de réserve de l'Inde. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un taux de 4,42%.

Les données sur l'inflation américaine sont attendues plus tard dans la journée, les économistes interrogés par Reuters prévoyant une augmentation de 0,4% du taux d'inflation de base en glissement mensuel.

Les données arrivent un jour avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Les contrats à terme ne prévoient qu'une chance sur quatre que la Fed augmente ses taux.

"Alors que la Fed devrait faire une pause sur les taux, toute surprise à la hausse sur l'inflation pourrait ramener une augmentation des taux à l'ordre du jour", a déclaré ANZ dans une note.

Le Dollar Index a été à peine modifié à près de 103,50 tandis que le rendement américain à deux ans a baissé à 4,55%. Les actifs à risque n'étaient pas trop préoccupés par les données, l'indice S&P 500 étant à son plus haut niveau depuis avril 2022.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme non livrable en roupie à un mois à 82,46 ; prime à terme onshore à un mois à 7,5 paisa ** Les contrats à terme USD/INR NSE de juin se sont réglés lundi à 82,49 ** Prime à terme USD/INR de juin à 3,75 paisa ** Indice du dollar en baisse à 103.50 ** Brent en hausse de 0,5% à 72,2 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,72% ** SGX Nifty à échéance la plus proche en hausse de 0,3% à 18 762 ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 16,1 millions de dollars d'actions indiennes le 9 juin.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour 12,3 millions de dollars d'obligations indiennes le 9 juin.