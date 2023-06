La roupie indienne ne devrait pas être trop affectée par la poursuite de la baisse du yuan chinois et par la faiblesse générale des monnaies asiatiques.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira pratiquement inchangée par rapport au dollar américain à partir de 81,95 lors de la session précédente.

"Il n'est pas certain que nous ouvrions à plat comme l'indiquent les contrats à terme non livrables. Un petit mouvement à la hausse (sur l'USD/INR) me semble plus probable", a déclaré un cambiste au comptant.

"Mais oui, la roupie ne subira probablement pas le genre de pertes que nous voyons dans d'autres devises asiatiques, en se basant sur la façon dont les choses se sont passées.

Le yuan a continué à se battre contre le dollar américain dans le contexte d'une reprise économique post-pandémique chancelante et de perspectives différentes pour la Chine et les taux d'intérêt américains. Le yuan offshore est tombé à 7,2186 pour un dollar, un nouveau plus bas depuis le début de l'année, et il est maintenant en baisse, se dirigeant vers sa pire performance hebdomadaire depuis février.

Par rapport à la baisse de 1,3 % du yuan offshore, la roupie est restée stable d'une semaine à l'autre.

Les autres monnaies asiatiques sont en baisse de 0,2 % à 0,5 %. L'indice du dollar a dépassé 102,50.

Le dollar a été aidé par la faiblesse du sentiment de risque en Asie sur fond d'inquiétudes concernant la Chine et de banques centrales optimistes.

Jeudi, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'un demi-point de pourcentage, plus que prévu, afin de maîtriser l'inflation qui est la plus élevée parmi les grandes économies.

La banque centrale norvégienne a également relevé son taux directeur de 50 points de base, une augmentation plus importante que prévu. Dans le même temps, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a réaffirmé que d'autres hausses de taux étaient nécessaires pour maîtriser l'inflation galopante.

Dans les données américaines publiées jeudi, les demandes initiales d'allocations de chômage se sont maintenues près de leurs récents sommets. "La série pourrait commencer à montrer des signes d'affaiblissement progressif du marché du travail qui, s'ils se matérialisent, aideront à lutter contre l'inflation, a déclaré ANZ dans une note.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juin du NSE ont été réglés jeudi à 81,9775 ** USD/INR Prime à terme de juin à 1 paisa ** Indice du dollar en hausse à 102.58 ** Brent en baisse de 0,5% à 73,8 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,78% ** SGX Nifty à échéance la plus proche en baisse de 0,1% à 18 813 ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 670,9 millions de dollars d'actions indiennes le 21 juin.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont vendu pour 76,2 millions de dollars d'obligations indiennes le 21 juin (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Sonia Cheema).