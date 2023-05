Le biais sur la roupie indienne est vu à la baisse dans la séance de mercredi après que le yuan chinois ait baissé à un nouveau plus bas de six mois par rapport au dollar américain.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira légèrement plus bas que les 82,71 de la session précédente.

"En regardant le yuan, vous devriez dire qu'un mouvement à la hausse (sur l'USD/INR) est plus probable", a déclaré un négociant au comptant.

Ceci étant dit, la question est de savoir si le niveau 82,85-82,90 peut être atteint, a ajouté le trader.

Le yuan chinois offshore a baissé de 0,4% à 7,1180 pour un dollar américain, au plus bas depuis novembre 2022, sur fond d'inquiétudes concernant les perspectives de croissance.

Des données ont montré que l'activité des usines chinoises s'est contractée plus rapidement que prévu en mai en raison d'un affaiblissement de la demande, ce qui a entraîné une baisse des actions asiatiques et des contrats à terme sur les actions américaines. Les actions à Hong Kong et en Chine ont baissé d'environ 2% et 1%.

Le yuan est désormais en baisse de 2,8 % par rapport au dollar en mai. La force globale du dollar a été un autre facteur clé des pertes de la monnaie chinoise.

L'indice du dollar Index a augmenté de 2,6 % ce mois-ci, soutenu par les attentes d'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, et les investisseurs réévaluent la probabilité d'une baisse des taux cette année.

Entre-temps, la législation négociée par le président Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy pour relever le plafond de la dette américaine a franchi un obstacle important mardi, avançant vers la Chambre des représentants au complet pour un débat et un vote attendu sur l'adoption mercredi.

Les actions américaines ont peu varié au cours de la nuit, incapables de tirer profit des progrès sur le plafond de la dette.

"Outre l'incertitude persistante liée au fait que le projet de loi aura besoin d'un soutien bipartisan pour être adopté (attendu), l'hésitation du marché pourrait refléter le sentiment croissant que le FOMC pourrait être contraint de relever les taux d'intérêt lors de sa réunion des 13 et 14 juin", a déclaré ANZ dans une note.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juin du NSE se sont établis mardi à 82,78 ** USD/INR Prime à terme de juin à 7,5 paise ** Dollar Index en hausse à 104.26 ** Brent en baisse de 0,4% à 73,3 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,68% ** SGX Nifty à échéance la plus proche en baisse de 0,3% à 18 665 ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 277,5 millions de dollars en mai. 29

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont vendu pour 43,7 millions de dollars d'obligations indiennes le 29 mai. 29 (Rapport de Nimesh Vora ; Rédaction de Sohini Goswami)