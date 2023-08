Les rendements des obligations d'État indiennes et de la roupie suivront les rendements du Trésor américain cette semaine, la détermination de la Reserve Bank of India (RBI) à empêcher la monnaie de glisser davantage et les mouvements du yuan chinois agissant comme des déclencheurs cruciaux.

La semaine dernière, la roupie s'est rapprochée de son plus bas niveau historique de 83,29 atteint en octobre 2022. L'intervention probable de la RBI

dans les transactions offshore et onshore a empêché cela. Elle a terminé à 83,10 vendredi.

Une hausse des rendements américains a entraîné une baisse de la monnaie d'environ 0,3 % au cours de la semaine. Les rendements américains à long terme ont augmenté en raison des paris selon lesquels les données économiques américaines résilientes pourraient signifier que la Réserve fédérale américaine n'a pas fini d'augmenter ses taux.

"Surveillez deux indicateurs essentiels : le rendement américain à 10 ans et l'USD/CNH", a déclaré Anindya Banerjee, responsable de la recherche sur les devises et les taux d'intérêt chez Kotak Securities.

La RBI "semble activement engagée" dans la limitation de la hausse de l'USD/INR, a-t-il ajouté, ce qui "plafonne" probablement le potentiel de hausse.

La semaine dernière, le yuan chinois a chuté à son plus bas niveau depuis novembre 2022, plombé par le différentiel de taux d'intérêt entre les États-Unis et la Chine et par l'essoufflement de l'économie chinoise.

La banque centrale chinoise, comme la RBI, a peut-être vendu des dollars via les principales banques d'État la semaine dernière pour ralentir le rythme de la baisse du yuan, ont déclaré les traders.

Pendant ce temps, le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 a terminé à 7,2172% vendredi. Il a augmenté de deux points de base (pb) la semaine dernière, prolongeant une croissance globale de 12 pb au cours des trois semaines précédentes.

Les traders s'attendent à ce que le rendement de l'obligation de référence se situe dans la zone 7,18%-7,28% cette semaine.

La récente hausse des rendements est due à l'augmentation constante des rendements américains, tandis qu'une augmentation de l'inflation locale a également renforcé les craintes de voir les taux rester élevés plus longtemps.

Le rendement américain à 10 ans a atteint la semaine dernière des niveaux observés il y a 10 mois et a enregistré une cinquième hausse hebdomadaire consécutive.

L'inflation de détail en juillet a grimpé à 7,44 %, contre 4,87 % le mois précédent, le taux le plus élevé depuis avril 2022 et dépassant la limite supérieure de la bande de tolérance de la RBI de 2 % à 6 % pour la première fois en cinq mois.

Les marchés des swaps indexés à un jour ont depuis intégré une nouvelle hausse de taux de la part de la RBI, bien que les marchés obligataires ne s'y attendent pas.

Ashhish Vaidya, directeur général et responsable de la trésorerie et des marchés à la DBS Bank India, estime que le rendement des obligations de référence ne devrait pas dépasser 7,25 %.

Il s'attend à ce que la courbe des rendements obligataires se raidisse à moyen terme, car l'inflation élevée retombera dans la zone de confort de la banque centrale dans quelques mois. ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** Ventes de logements existants aux États-Unis en juillet - 22 août, mardi (19h30 IST) ** Ventes de logements neufs aux États-Unis en juillet - unités 23 août, mercredi (19h30 IST) ** Biens durables aux États-Unis en juillet 24 août, jeudi (18h00 IST) ** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux États-Unis semaine du 14 août - 24 août, jeudi (18h00 IST) ** Procès-verbal de la réunion du comité de direction de la Banque centrale européenne (BCE).m. IST) ** Procès-verbal de la réunion d'août de la RBI - 24 août, jeudi (5:00 p.m. IST) ** Jerome Powell, président de la Fed, prononcera un discours à Jackson Hole, Wyoming - 25 août, vendredi (7:35 p.m. IST) (Reportage de Nimesh Vora et Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee et Varun H K)