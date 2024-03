Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés chinois feront l'objet d'une attention particulière mardi, alors que des signes émergent indiquant que la reprise des prix des actifs et du sentiment des investisseurs qui a duré une grande partie de l'année pourrait s'estomper alors que le premier trimestre touche à sa fin.

Le ton général à travers l'Asie est également assez modéré avec des actions régionales sur la défensive alors que les investisseurs sont aux prises avec un dollar résistant et des rendements obligataires américains plus élevés dans le sillage des feux d'artifice de la banque centrale de la semaine dernière.

Le calendrier de mardi est relativement léger. La dernière lecture de l'inflation des prix à la production du secteur des services au Japon est potentiellement la publication la plus importante, tandis que le sentiment des consommateurs australiens est également à l'ordre du jour.

Les taux de change sont sous les feux de la rampe, le yen se stabilisant après que le principal diplomate japonais en charge des devises a déclaré que son récent "grand glissement" par rapport au dollar ne reflétait pas les fondamentaux.

Le yuan chinois, quant à lui, aborde la journée de mardi après deux jours en dents de scie. Il a chuté vendredi et s'est redressé lundi grâce à la vente présumée de dollars par les banques d'État, la banque centrale ayant fixé son taux de "fixation" quotidien à un niveau beaucoup plus élevé que ne le prévoyaient les analystes.

La Banque populaire de Chine a fixé le taux de fixation du yuan à 7,0996 pour un dollar, soit quelque 1 300 points de base de moins que l'estimation neutre du marché de 7,23. Les analystes de la Deutsche Bank ont déclaré qu'il s'agissait du plus important biais de renforcement depuis novembre.

Selon les analystes de Rabobank, cela suggère que Pékin ne souhaite pas que le yuan s'affaiblisse excessivement avant l'élection présidentielle américaine de novembre.

Quel que soit le raisonnement, il s'agit d'un revirement spectaculaire par rapport à vendredi, lorsque le yuan offshore a chuté de 0,75 % par rapport au dollar, ce qui représente sa plus forte baisse depuis plus d'un an.

Le volume au comptant sur la plateforme de négociation EBS s'est élevé à 24,2 milliards de dollars, soit le quatrième volume le plus élevé jamais enregistré, selon le groupe CME, propriétaire d'EBS.

Il ne semble pas y avoir d'explication claire aux fluctuations du yuan, et il n'est donc pas surprenant que la volatilité et l'incertitude se répercutent sur d'autres actifs : les actions de premier ordre ont chuté pour la troisième fois lundi, ce qui constitue la plus longue série de pertes depuis le mois de janvier.

Le sentiment à l'égard de la Chine n'aura pas été aidé par la nouvelle selon laquelle des fonctionnaires américains et britanniques ont porté plainte, imposé des sanctions et appelé Pékin à participer à une vaste campagne de cyberespionnage qui aurait touché des millions de personnes, dont des législateurs, des universitaires, des journalistes et bien d'autres encore.

Washington et Londres ont accusé le groupe de pirates informatiques surnommé "APT31" d'être une branche du ministère chinois de la sécurité de l'État et ont dressé une liste de cibles : Des membres du personnel de la Maison Blanche, des sénateurs américains, des parlementaires britanniques et des responsables gouvernementaux du monde entier qui ont critiqué Pékin.

Les tensions commerciales reprennent également, après que le FT a rapporté que la Chine cherche à bloquer l'utilisation d'Intel et d'AMD dans les ordinateurs du gouvernement, et à écarter Microsoft Windows et d'autres logiciels fabriqués à l'étranger en faveur d'options nationales.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- IPP des services au Japon (février)

- Sentiment des consommateurs australiens (mars)

- Commerce de Hong Kong (février)