Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques sont prêts pour un début positif du nouveau trimestre suite à de nouvelles preuves de l'atterrissage en douceur des États-Unis vendredi et aux chiffres de dimanche qui ont montré que l'activité du secteur manufacturier et des services en Chine s'est accélérée en tandem le mois dernier.

Le volume des échanges sera plus faible que d'habitude lundi, une grande partie de l'Europe étant encore fermée pour les vacances de Pâques, mais les marchés boursiers et obligataires américains sont à nouveau ouverts.

Le calendrier économique de l'Asie est chargé avec des indicateurs clés : l'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier de plusieurs pays, dont le Japon ; le commerce sud-coréen ; l'inflation indonésienne ; et l'enquête trimestrielle Tankan sur les conditions de l'activité économique au Japon. Les taux de change des deux plus grandes économies d'Asie seront à nouveau sous les feux de la rampe : le yen japonais reste en zone d'intervention, tandis que le yuan chinois subit également des pressions par rapport au dollar, mais atteint son plus haut niveau depuis 30 ans par rapport au yen.

La semaine dernière, le yuan a atteint son niveau le plus bas de l'année, aux alentours de 7,22 pour un dollar, mais la Banque populaire de Chine a maintenu son taux de change quotidien pratiquement inchangé, aux alentours de 7,0950, au cours des quatre derniers jours. Cela suggère que la PBOC ne veut pas de volatilité ou de faiblesse soudaine. Mais la situation difficile de Pékin est exacerbée par le taux de change du yuan avec le yen, qui est au plus haut depuis 30 ans par rapport à la monnaie japonaise, ce qui donne à Tokyo un avantage concurrentiel sur la scène commerciale mondiale. Pékin aura toutefois accueilli favorablement les derniers bénéfices du géant technologique Huawei, ainsi que les chiffres officiels de l'indice PMI qui ont montré que l'activité manufacturière avait progressé pour la première fois en six mois.

L'indice PMI de l'industrie manufacturière est passé de 49,1 à 50,8 le mois précédent et les commandes à l'exportation ont également augmenté. Le PMI officiel des services a atteint son niveau le plus élevé depuis juin et le PMI composite son niveau le plus élevé depuis avril, des chiffres qui pourraient stimuler les marchés chinois et mondiaux lundi.

Les chiffres officieux de l'indice PMI manufacturier Caixin seront publiés lundi.

Les investisseurs chercheront également à savoir si l'enquête japonaise Tankan sur les conditions de l'activité économique au premier trimestre montre des signes de dynamisme économique et de reprise de la demande intérieure. Les plans d'investissement des grandes entreprises pourraient également indiquer si le boom du marché boursier japonais a encore de l'avenir.

L'inflation des consommateurs indonésiens pourrait également influencer le marché lundi. La hausse des prix de la viande et des denrées alimentaires devrait faire passer le taux annuel de 2,75 % à 2,91 % en mars, ce qui serait le taux le plus élevé depuis le mois d'août, tout en restant dans les limites de l'objectif de 1,5 % à 3,5 % de la Banque d'Indonésie.

La banque centrale a laissé son taux directeur inchangé à 6 % pour la quatrième réunion consécutive en février et devrait attendre que la Fed réduise ses taux avant d'assouplir sa politique. Les points forts régionaux comprennent d'autres PMI, l'inflation en Corée du Sud et aux Philippines, ainsi que la dernière décision de politique monétaire et les orientations de la Banque de réserve de l'Inde.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- PMI manufacturier chinois Caixin (mars)

- Enquête japonaise Tankan (T1)

- Indonésie : inflation (mars)