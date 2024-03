Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les investisseurs en Asie pourraient jouer la carte de la prudence à l'approche d'une série d'indicateurs économiques dans les jours à venir, en particulier avec le marché boursier japonais qui a atteint des records consécutifs et la fermeture des marchés vendredi pour de nombreux centres, y compris la Chine. Le Nikkei 225 japonais n'a pas été unique la semaine dernière, prolongeant son rallye jeudi et vendredi. Alors que la Réserve fédérale, la Banque nationale suisse et la Banque d'Angleterre ont émis des signaux de prudence, c'est la Banque du Japon qui a donné le coup d'envoi de ce cycle de nouvelles en mettant fin à sa politique de contrôle de la courbe des taux et de taux d'intérêt négatifs, dans un signal de confiance dans la reprise économique du Japon. Mais Wall Street et d'autres places boursières ont fait une pause vendredi pour digérer leurs résultats records et le Japon pourrait connaître son propre moment de consolidation dans les jours à venir.

Le Japon recevra les indicateurs avancés révisés de janvier lundi et les données de l'IPP des services, tandis que l'IPC de Tokyo est attendu jeudi. Les données sur l'inflation des prix à la consommation sont également attendues en Malaisie et à Singapour lundi.

LE GLISSEMENT DU YUAN POURRAIT PERTURBER DAVANTAGE

La chute du yuan chinois vendredi, qui a atteint son niveau le plus bas en quatre mois, du côté le plus faible des 7,2 dollars, est plus préoccupante pour les monnaies de la région. Le yuan a terminé la séance américaine à 7,2759, les marchés s'attendant de plus en plus à ce que Pékin procède à de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire pour soutenir la croissance économique. La chute du yuan a touché le marché boursier chinois et a exercé une pression sur le peso philippin, la roupie indienne, la roupie indonésienne, le won coréen et le baht thaïlandais. Par ailleurs, le premier ministre Li Qiang a déclaré dimanche que la Chine étudierait attentivement les questions de l'accès au marché et des flux de données transfrontaliers et qu'elle publierait bientôt de nouvelles réglementations dans ces domaines.

"Nous invitons cordialement les entreprises de tous les pays à investir en Chine et à s'y implanter davantage", a déclaré M. Li devant un parterre de chefs d'entreprise internationaux et de responsables politiques chinois.

Vendredi, des prises de bénéfices ont limité la progression des indices boursiers à Wall Street et en Europe, un jour après avoir atteint des sommets historiques. Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,14 % et le Nasdaq a progressé dans les mêmes proportions.

La baisse surprise des taux d'intérêt en Suisse jeudi a renforcé l'idée que les banques centrales des pays développés, à l'exception de la Banque du Japon, allaient bientôt assouplir leurs taux d'intérêt.

Ce raisonnement inclut évidemment la Fed, qui a laissé mercredi le taux des fed funds inchangé entre 5,25 % et 5,50 %, mais a indiqué qu'elle était toujours prête à abaisser ses taux de 75 points de base cette année, malgré une hausse inquiétante de l'inflation aux États-Unis et une croissance économique suffisamment solide pour éviter peut-être un atterrissage en douceur.

De nombreux marchés en Europe et aux États-Unis seront fermés vendredi, à l'occasion du Vendredi saint. Comme il ne s'agit pas d'un jour férié aux États-Unis, les données les plus importantes de la semaine, à savoir l'indice d'inflation des dépenses de consommation personnelle pour le mois de février, sont publiées lorsque les marchés sont fermés. Mais les marchés asiatiques seront les premiers à en tenir compte le lundi suivant.

Par ailleurs, il n'y a pas autant d'incitation à acheter pendant une semaine écourtée par les vacances. Les bourses chinoises sont également fermées, mais celles du Japon sont ouvertes.

Voici les principales évolutions qui pourraient orienter les marchés au cours de la semaine à venir :

- Indice des prix à la consommation (IPC) de la Malaisie (février)

- IPC de Singapour (février)

- Japon : révision des indicateurs avancés (Jan)

- Japon : IPP des services (fév)