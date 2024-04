Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques espèrent terminer une semaine difficile sur une note positive vendredi, mais l'effritement du sentiment mondial et la réticence à prendre beaucoup de risques avant le week-end dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient pourraient limiter toute hausse. Les titres des grands et des petits de la finance mondiale réunis à Washington continuent de tenir les traders en haleine, en particulier en ce qui concerne les taux de change et la politique des banques centrales par rapport à une Fed de plus en plus hawkish. Le plus grand exercice de démocratie au monde commence également vendredi, avec l'ouverture de la première des sept phases des élections générales en Inde, au cours desquelles 166 millions d'électeurs de 21 États et territoires se rendront aux urnes. Le calendrier économique de l'Asie prévoit la publication du PIB du premier trimestre de la Malaisie et de l'inflation japonaise pour le mois de mars. Cette dernière pourrait déterminer si le dollar, qui se situe actuellement autour de 154,50 yens, tentera à nouveau de franchir la barre des 155,00. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré jeudi que la banque centrale pourrait augmenter à nouveau les taux d'intérêt si la baisse du yen entraînait une hausse significative de l'inflation nationale. Le FMI a exhorté jeudi les banques centrales asiatiques à se concentrer sur l'inflation intérieure et à éviter de lier trop étroitement leurs décisions politiques aux mesures anticipées de la Réserve fédérale américaine. Mercredi, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont publié une déclaration commune pour se "consulter étroitement" sur la récente faiblesse du yen et du won par rapport au dollar.

Le billet vert est ferme, il a gagné 3 % au cours des dernières semaines pour atteindre son plus haut niveau depuis novembre.

Les rendements obligataires américains augmentent à nouveau et enregistreront leur troisième hausse hebdomadaire consécutive, le rendement du Trésor à 2 ans atteignant à nouveau 5 %. Les rendements à deux et dix ans ont augmenté de 40 à 45 points de base au cours des dernières semaines.

Il s'agit d'un resserrement des conditions financières que les marchés émergents ont du mal à gérer. Les actions asiatiques sont sur le point de connaître leur plus forte chute hebdomadaire depuis janvier, l'indice MSCI Asia ex-Japan ayant perdu 2,3 % cette semaine et 5 % par rapport à son plus haut de la semaine dernière. L'indice japonais Nikkei, qui a atteint un record historique de plus de 41 000 points à la fin du mois de mars, a perdu 7 % depuis lors et a atteint jeudi son plus bas niveau en deux mois. Une clôture stable ou une chute vendredi scellerait sa pire semaine depuis décembre 2022.

Le Nasdaq et le S&P 500, quant à eux, ont chuté pendant cinq jours consécutifs, ce qui constitue leur pire série depuis octobre et décembre 2022, respectivement.

Les chiffres de jeudi pourraient contribuer à apaiser les craintes que la faiblesse du yuan n'accélère la fuite des capitaux hors du pays - les investisseurs étrangers ont augmenté leurs avoirs en obligations chinoises en yuans onshore en mars pour le septième mois consécutif.

- Indice des prix à la consommation (IPC) du Japon (mars)

- PIB de la Malaisie (T1)

- Ouverture des élections générales en Inde