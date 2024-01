BYD, qui a dépassé Tesla en termes de ventes de voitures électriques au niveau mondial pour la première fois au quatrième trimestre, va distribuer des récompenses totalisant des milliards de yuans à ses concessionnaires chinois, selon deux concessionnaires ayant connaissance de l'affaire.

Le constructeur automobile chinois versera 666 yuans (93,17 dollars) par voiture aux concessionnaires s'ils ont atteint leurs objectifs de vente en 2023, ont indiqué ces personnes. Le nombre 666 est considéré comme un chiffre de bon augure en Chine, car il ressemble au mot "cool" ou "amazing".

Au total, BYD devrait payer jusqu'à 2 milliards de yuans pour avoir vendu plus de 3 millions d'unités de voitures purement électriques et d'hybrides rechargeables au cours de l'année, ont-ils ajouté.

Le média chinois Yicai a rapporté pour la première fois la prime de BYD aux concessionnaires mardi. BYD n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

BYD a rapidement étendu son réseau de vente en Chine par l'intermédiaire de concessionnaires afin de stimuler ses ventes, en particulier dans les villes chinoises de moindre importance.

En octobre, BYD comptait plus de 3 400 magasins en Chine vendant ses séries de voitures Dynasty et Ocean, soit le nombre le plus élevé parmi toutes les marques, selon la China Merchants Bank International.

BYD a déclaré un bénéfice net total de 21 milliards de yuans au cours des trois premiers trimestres de 2023, grâce à la vente de plus de 2 millions de véhicules et de composants tels que les batteries et l'électronique des smartphones.

BYD a vendu 3 millions de voitures dans le monde en 2023, soit 62 % de plus qu'en 2022, dont 1,57 million de véhicules purement électriques (VE). Tesla a déclaré avoir livré 1,81 million de VE au cours de la même période, soit une augmentation de 38 % par rapport à l'année précédente.

Toutefois, au quatrième trimestre, BYD a devancé Tesla en tant que premier constructeur de VE, avec des ventes réalisées principalement en Chine.

(1 $ = 7,1483 yuans chinois renminbi) (Reportage de Zhang Yan et Brenda Goh ; Rédaction de Christian Schmollinger)