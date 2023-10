Le délai de grâce pour le paiement du coupon de 15 millions de dollars de Country Garden Holding a expiré, ce qui a alimenté les craintes que le plus grand promoteur immobilier privé de Chine n'ait pas honoré sa dette offshore.

Un détenteur d'obligations de la tranche, qui a refusé d'être identifié en raison d'informations confidentielles, a déclaré qu'il n'avait pas reçu le paiement du coupon à l'expiration du délai de grâce.

Country Garden n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un défaut de paiement sur une obligation datant de septembre 2025, sans accord avec les créanciers, signifierait que Country Garden aurait rejoint des dizaines d'autres promoteurs chinois en défaut de paiement, aggravant la crise qui secoue le secteur immobilier, lequel représente environ un quart de la deuxième économie mondiale.

La semaine dernière, la société a mis en garde contre son incapacité à honorer ses obligations en matière de dette offshore, y compris "dans les délais de grâce applicables", et a ajouté que le non-paiement pourrait conduire les créanciers à exiger une accélération des paiements ou à prendre des mesures d'exécution forcée.

Avec près de 11 milliards de dollars d'obligations offshore, une défaillance de Country Garden ouvrirait la voie à l'une des plus importantes restructurations de la dette des entreprises chinoises.

Country Garden a également manqué d'autres paiements offshore au cours des dernières semaines, bien que ces paiements n'aient pas encore vu leurs délais de grâce de 30 jours expirer.

L'entreprise est toutefois en meilleure posture en ce qui concerne sa dette onshore, puisqu'elle a obtenu une certaine marge de manœuvre grâce à des reports de paiement.

Le mois dernier, elle a obtenu l'accord de ses créanciers pour étendre le remboursement d'une obligation onshore, la dernière d'un lot de huit obligations pour lesquelles elle avait demandé des extensions, selon des sources.

Les huit obligations d'une valeur de 10,8 milliards de yuans (1,48 milliard de dollars) ont chacune été prolongées de trois ans.

Un rapport de CreditSights publié mardi a révélé que les promoteurs chinois liés à l'État pouvaient encore accéder aux marchés de financement alors que les entreprises privées avaient du mal à trouver de nouveaux capitaux.

"Les acheteurs de logements privilégiant toujours les promoteurs liés à l'État, les promoteurs privés qui ne sont pas encore en défaut de paiement devraient trouver de plus en plus difficile de rester à flot, pressés à la fois par une génération insuffisante de ventes contractuelles et par l'inaccessibilité du financement", indique le rapport.

Un défaut de paiement permettrait aux créanciers étrangers de Country Garden d'entamer des négociations avec les conseillers financiers de l'entreprise. Un processus de restructuration pourrait prendre de nombreux mois compte tenu de l'ampleur de la dette.

Les sombres perspectives du marché immobilier chinois sont susceptibles d'aggraver les conditions que les créanciers étrangers pourraient avoir à accepter lors de la restructuration de la dette.

Les données publiées mercredi montrent que les investissements immobiliers en Chine ont chuté de 9,1 % au cours des neuf premiers mois de l'année. Les ventes par surface de plancher ont chuté de 7,5 %.

Les prix nationaux des logements neufs pour le mois de septembre seront publiés jeudi.

Selon JPMorgan, des promoteurs représentant 40 % des ventes de logements en Chine n'ont pas respecté leurs obligations en matière de dette depuis 2021. Ces entreprises, pour la plupart privées, ont émis des obligations offshore à haut rendement d'une valeur d'environ 110 milliards de dollars.

L'indice Hang Seng Mainland Properties de Hong Kong a chuté de 40 % depuis le début de l'année.

(1 $ = 7,3110 yuans chinois) (Reportage de Clare Jim et Xie Yu à Hong Kong ; rédaction de Scott Murdoch. Rédaction : Sonali Paul et Edwina Gibbs)