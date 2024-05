Hong Kong va étendre un programme pilote de renminbi numérique pour inclure l'utilisation transfrontalière de la monnaie numérique, a déclaré vendredi l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA), la banque centrale de facto de la région.

Le programme, soutenu par Pékin, permet aux résidents locaux d'ouvrir des portefeuilles numériques en yuans via une application mobile développée par la banque centrale chinoise et leur permet d'effectuer des paiements dans les magasins de détail et certaines boutiques en ligne à Hong Kong et en Chine continentale.