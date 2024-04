Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

De solides données sur l'industrie manufacturière américaine lundi ont permis au deuxième trimestre de l'année de commencer en fanfare pour les deux actifs financiers les plus importants au monde - le dollar et les bons du Trésor américain - ce qui devrait donner le ton pour l'Asie mardi.

Les rendements obligataires ont bondi et le dollar a atteint son plus haut niveau depuis novembre, alors que la Fed et l'économie américaine ont renforcé leur emprise sur les marchés des revenus fixes et des devises. Curieusement, Wall Street a relativement bien résisté : le Dow Jones a reculé de 0,6 %, mais le S&P 500 n'a perdu que 0,2 % et le Nasdaq a clôturé dans le vert. Juste.

Cette résistance pourrait-elle compenser l'augmentation des rendements et la hausse du dollar, et soutenir l'appétit pour le risque en Asie ? Si ce n'est pas le cas, les chiffres décevants de l'activité industrielle en Asie lundi seront cités, ainsi que l'ascension du dollar. Le billet vert a pris de l'ampleur, dépassant 105,00 sur la base de l'indice pour la première fois cette année et poussant le yen vers 152,00 pour un dollar, ce qui le ramène dans la zone d'intervention potentielle du Japon.

Il semble que le dollar ait également le vent en poupe, puisqu'il ne s'est affaibli qu'au cours de deux des treize dernières séances. Les données du marché à terme américain montrent que les fonds spéculatifs ont accumulé leur plus grande position nette longue en dollars depuis septembre 2022, la plupart contre le yen. La série d'indicateurs économiques japonais de lundi a donné des signaux mitigés, et n'a donc pas permis au yen de suivre une trajectoire claire. En revanche, les données ISM sur l'activité aux États-Unis et la nouvelle hausse de l'estimation du modèle GDPNow de la Fed d'Atlanta pour la croissance du deuxième trimestre l'ont certainement fait. Les marchés chinois ont toutefois commencé la semaine sur les chapeaux de roue, après qu'une enquête privée a montré que l'activité manufacturière chinoise avait progressé au rythme le plus rapide en 13 mois en mars, renforçant ainsi les données officielles étonnamment fortes de l'enquête du week-end.

Les valeurs sûres de la Chine continentale ont progressé de 1,6 %, leur meilleure journée depuis un mois, surpassant largement l'indice MSCI Asia ex-Japan, qui a terminé en légère baisse, et le Nikkei japonais, qui a perdu 1,4 %.

Le calendrier économique et corporatif de l'Asie pour mardi est assez léger. Les derniers indices des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière australienne et indienne ainsi que l'inflation des consommateurs sud-coréens sont les plus importants.

Les économistes interrogés par Reuters estiment que l'inflation mensuelle dans la quatrième économie d'Asie a ralenti en mars, passant de 0,5 % à 0,3 %, et que le taux annuel est resté stable à 3,10 %. L'inflation étant bien supérieure à l'objectif de 2 % de la Banque de Corée, les taux d'intérêt devraient être maintenus à leur niveau le plus élevé depuis 15 ans, soit 3,5 %, pendant une bonne partie du second semestre de l'année. Comme de nombreuses banques centrales asiatiques, la BOK attendra probablement que la Fed assouplisse la politique monétaire américaine avant d'agir.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Indice PMI de l'activité manufacturière en Australie (mars)

- PMI manufacturier indien (mars)

- Inflation à la consommation en Corée du Sud (mars)