Des fonds privés chinois, dont Hangzhou Yuyao et Shenzhen Huisheng, font l'objet d'une enquête pour divulgation présumée de fausses informations, a déclaré vendredi la Commission chinoise de régulation des marchés financiers (CSRC).

La CSRC a déclaré que des risques d'investissement avaient été signalés par des gestionnaires de fonds tels que Chinasoft New Momentum.

Selon son jugement préliminaire, le personnel contrôlant les fonds privés, y compris Hangzhou Yuyao et Shenzhen Huisheng, a communiqué de fausses informations et pourrait également être soupçonné de comportement criminel.

Reuters n'a pas pu joindre les représentants de Hangzhou Yuyao ou de Shenzhen Huisheng pour un commentaire immédiat.

Les autorités publiques chargées des valeurs mobilières ont également été impliquées, a déclaré l'autorité de régulation.

Chinasoft New Momentum Asset Management Co Ltd, un gestionnaire de fonds de fonds basé à Pékin avec 16 milliards de yuans (2,22 milliards de dollars) d'actifs sous gestion, a déclaré la semaine dernière que certains de ses produits de fonds avaient des difficultés de remboursement, car les produits, qui investissaient dans le fonds privé Shenzhen Huisheng, étaient en défaut de paiement.

(1 $ = 7,2111 yuans chinois renminbi)