La banque centrale de Corée du Sud a déclaré mercredi qu'il était possible que la pression à la baisse s'accentue à nouveau sur le won, et s'est engagée à renforcer la surveillance des facteurs de risque et à stabiliser les marchés si nécessaire.

"Il est difficile d'exclure complètement la possibilité d'un renforcement des pressions à la baisse sur le won", a déclaré la Banque de Corée dans son rapport semestriel sur la stabilité financière.

Parmi les principaux facteurs de risque cités par la banque pour la monnaie, on trouve un recul des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt américains, un conflit géopolitique au Moyen-Orient et la faiblesse des monnaies japonaise et chinoise, le yen et le yuan.

Les directeurs financiers de la Corée du Sud et du Japon ont exprimé cette semaine une inquiétude commune concernant les chutes brutales de leurs monnaies et se sont engagés à les défendre, alors qu'elles glissaient vers des seuils psychologiques clés de 1 400 et 160 contre le dollar respectivement.

La faiblesse récente du won a été plus forte que la hausse du dollar américain, alors que la plupart des banques d'investissement s'attendent toujours à ce que le won se stabilise vers la fin de l'année, a déclaré la BOK.

Au niveau national, la banque centrale coréenne a estimé que l'exposition au financement de projets immobiliers constituait un facteur de risque majeur pour le système financier du pays.

Il est peu probable que les risques liés à l'immobilier se transforment en problèmes systémiques, mais les risques de défaillance ont augmenté pour les projets immobiliers dans le contexte d'un marché immobilier morose et de l'augmentation des coûts des intrants, avec des taux de défaillance qui augmentent rapidement dans le secteur financier non bancaire.

La banque a déclaré qu'elle renforcerait la surveillance des facteurs de risque externes et internes afin d'assurer une réponse politique efficace.

Elle a ajouté qu'elle coopérerait étroitement avec d'autres autorités pour faire face aux facteurs inattendus d'instabilité du marché en déployant des mesures de stabilisation en temps opportun. (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Clarence Fernandez)