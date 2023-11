La Chine devrait laisser inchangés les taux de référence des prêts lors de la fixation mensuelle de lundi, après que la banque centrale ait maintenu les taux interbancaires à moyen terme et sur fond d'inquiétudes accrues concernant les pressions sur le yuan.

Le taux préférentiel de prêt (LPR) normalement appliqué aux meilleurs clients des banques est calculé chaque mois après que 18 banques commerciales désignées aient soumis leurs propositions de taux à la Banque populaire de Chine (PBOC).

Dans un sondage réalisé auprès de 26 observateurs du marché, tous les participants ont prédit que le LPR à un an et le taux à cinq ans resteraient inchangés.

La plupart des nouveaux prêts et des prêts en cours dans la deuxième économie mondiale sont basés sur le LPR à un an, qui s'élève à 3,45 %, tandis que le taux à cinq ans influence la tarification des prêts hypothécaires et s'élève à 4,20 %.

"La pression sur les marges d'intérêt nettes de certaines banques n'a pas été significativement allégée", a déclaré Zhou Maohua, analyste à la China Everbright Bank.

"Les changements dans le LPR sont plus affectés par le taux MLF," a dit Zhou, s'attendant à ce que le LPR reste inchangé ce mois-ci.

Les acteurs du marché considèrent généralement les changements dans le MLF comme un précurseur des changements dans le LPR.

La PBOC a injecté mercredi 1,45 trillion de yuans (200,12 milliards de dollars) de prêts MLF à un an dans le système bancaire, mais a maintenu les taux de ces prêts inchangés.

La taille de l'injection de liquidités a dépassé les attentes du marché et a entraîné une injection nette de 600 milliards de yuans de liquidités dans le système bancaire, la plus forte augmentation mensuelle depuis décembre 2016.

Les attentes de fixations stables du LPR viennent également du fait que les nouveaux prêts bancaires en Chine ont diminué moins que prévu en octobre par rapport au mois précédent.

Certains observateurs du marché estiment que l'affaiblissement du yuan continue de limiter la portée de l'assouplissement monétaire, car les réductions de taux creusent l'écart de rendement avec les États-Unis et d'autres grandes économies, ce qui risque de provoquer une dépréciation de la monnaie et des sorties de capitaux.

(1 $ = 7,2456 yuans chinois)