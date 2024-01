La détermination apparente de la Chine à maintenir la stabilité du yuan face à la déflation des prix des actifs et à la fuite des capitaux la place devant un dilemme peu enviable, bien connu lors des crises immobilières passées dans le monde entier.

Doit-elle maintenir sa monnaie stable pour éviter que la confiance des investisseurs étrangers ne soit à nouveau ébranlée ? Ou doit-elle envisager une nouvelle dépréciation du yuan pour stimuler les exportations, comme alternative à la "dévaluation interne" de la baisse des prix des biens de consommation et des actifs intérieurs qui freine déjà la croissance ?

Pour l'instant, comme le déclarent publiquement les représentants du gouvernement presque quotidiennement, le gouvernement continue d'opter pour un taux de change fondamentalement stable.

Curieusement, le yuan, toujours étroitement contrôlé, a tenu bon cette semaine, alors même que les autorités assouplissaient une nouvelle fois leur politique monétaire afin de stabiliser une nouvelle baisse alarmante des actions chinoises.

Pour certains, le fait que Pékin soit enfin en train d'assouplir sa politique de soutien au coup par coup pourrait suffire à renforcer la confiance et à soutenir la monnaie malgré la perspective d'une baisse des taux d'intérêt.

"Les politiques proactives peuvent avoir un impact plus positif sur le sentiment de risque, ce qui peut permettre de surmonter la pression exercée par le désavantage en termes de rendement à court terme", ont déclaré Jing Liu, économiste en chef de HSBC pour la Chine, et son équipe aux clients.

En outre, les prévisions de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe dans le courant de l'année pourraient également donner à la Chine une certaine marge de manœuvre en matière de devises, contrairement à l'année dernière, où le yuan a chuté de 8 % en raison de la réduction des taux chinois et du resserrement des banques centrales occidentales.

Mais le "canal du sentiment" devra peut-être travailler dur pour convaincre les investisseurs étrangers, dont beaucoup ont supprimé la plupart de leur exposition directe aux marchés chinois, dans l'attente des prochaines étapes et en essayant de comprendre les priorités de Pékin.

Et la question de savoir pourquoi Pékin voudrait même un yuan fort à ce stade se pose.

"Quelles sont les alternatives pour la Chine ? Elle pourrait dévaluer sa monnaie, mais elle ne veut pas le faire", a déclaré Cesar Perez Ruiz, responsable des investissements chez Pictet Wealth Management (Suisse), ajoutant qu'il avait vendu ses actions en Chine l'année dernière et qu'il restait à l'écart, sans exposition directe.

"L'autre solution consiste à accroître les exportations par une dévaluation interne des prix et des salaires, comme l'ont fait des pays tels que l'Espagne, l'Irlande et d'autres il y a plus de dix ans, mais ce n'est pas très bon pour la croissance du pays.

PAS D'OPTIONS FACILES

La Chine se trouve aux antipodes des années fastes de croissance rapide et d'explosion de la productivité, après l'éclatement d'une bulle immobilière alimentée par le crédit, le ralentissement de la croissance et la chute des prix.

Les entreprises, les banques et les portefeuilles américains se retirent, ébranlés par les dissensions géopolitiques, les restrictions des investissements bilatéraux, les fractures du commerce mondial et le déclin de la population qui sape le potentiel de croissance future.

Le choc subi par la confiance des investisseurs internes et externes a fait chuter les cours des actions pendant plus d'un an, entraînant une sous-performance de plus de 30 % par rapport aux indices mondiaux. Jusqu'à présent, Pékin semble ne pas vouloir ou ne pas pouvoir résoudre le problème de la dette immobilière avec suffisamment de force, et ne pas être très enclin à apaiser les relations avec les États-Unis.

Si l'on exclut les fluctuations brutales de l'épidémie de COVID en 2020, certains estiment que la croissance économique nominale de la Chine a atteint son niveau le plus bas depuis le milieu des années 1970, alors que la déflation des prix à la consommation s'installe.

L'assouplissement monétaire de cette semaine par le biais de réductions des réserves obligatoires laisse présager d'autres réductions des taux d'intérêt officiels - avec une nouvelle augmentation de la prime de rendement de 160 points de base sur les obligations du Trésor américain.

Mais avec la baisse des prix à la consommation, le taux directeur "réel" corrigé de l'inflation augmente de toute façon depuis le mois d'août, et les conditions globales ne se seront donc guère assouplies.

"Lent, réactif et insuffisant", c'est ainsi que les analystes de Morgan Stanley décrivaient les mesures officielles de soutien à la politique monétaire avant cette semaine.

Le renforcement du yuan est à l'origine d'une grande partie des hésitations.

Plusieurs raisons sont invoquées pour expliquer la réticence à actionner le levier monétaire.

La première est la crainte que l'annonce d'une forte baisse du yuan n'effraie encore plus les investisseurs étrangers et nationaux et n'accélère la fuite des capitaux - bien que cela semble se produire de toute façon, la "dévaluation interne" sapant les prix des actifs et la croissance.

Un autre facteur est la réticence à relancer les excès immobiliers ou à s'appuyer sur le moteur des exportations, compte tenu des objectifs de longue date visant à réorienter l'économie vers la consommation intérieure plutôt que vers la demande extérieure.

Et pourtant, l'option alternative consistant à accepter une baisse de l'immobilier - où de nombreuses personnes placent leurs économies - et une sécheresse de l'investissement des entreprises semble avoir drainé les dépenses locales de toute façon.

L'engagement stratégique de longue date visant à "internationaliser" l'utilisation du yuan peut également le rendre totémique en tant que prix stable - même si la monnaie n'est pas encore totalement convertible et qu'elle est donc encore relativement mineure en tant que monnaie d'échange ou de réserve.

Enfin, de nombreux observateurs soupçonnent que la crainte que toute dévaluation n'entraîne des représailles commerciales et des restrictions de la part de pays craignant une nouvelle vague de concurrence des exportations chinoises à bas prix constitue un autre obstacle potentiel à l'évolution du yuan.

Pour les analystes de CrossBorder Capital, le dilemme n'est que trop familier avec les crises immobilières d'antan - notamment celle du Japon dans les années 1980/1990, celle de l'Asie du Sud-Est à la fin des années 1990 et même celle des États-Unis dans les années 1920/1930.

La Chine subit les conséquences d'une bulle d'actifs résultant d'un taux de change "réel" mal aligné", écrivent-ils.

"Les décideurs politiques chinois doivent détourner l'ajustement des prix intérieurs pour éviter une spirale déflationniste. Une dévaluation majeure du yuan chinois est nécessaire", ajoutent-ils, suggérant qu'une nouvelle baisse de 10 % pour atteindre 8 yuans par dollar est justifiée.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.