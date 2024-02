Cinq banques publiques chinoises ont été associées à plus de 8 200 projets résidentiels pour des prêts de développement dans le cadre du mécanisme de "liste blanche" visant à injecter des liquidités dans le secteur en crise, a rapporté le média The Paper, soutenu par le gouvernement.

Le nombre élevé de projets déjà approuvés pour un éventuel soutien souligne les efforts du gouvernement pour libérer des fonds pour l'industrie criblée de dettes, bien qu'il ne soit pas clair combien d'entre eux obtiendront des prêts.

"La progression des projets inscrits sur la liste blanche est plus rapide que prévu et il semble que les régulateurs aient exercé une pression beaucoup plus forte sur les banques pour qu'elles accordent des prêts aux promoteurs cette fois-ci", a déclaré Raymond Cheng, responsable de la recherche sur la Chine chez CGS International.

Dans le cadre du mécanisme de "liste blanche de projets" lancé le 26 janvier, les autorités municipales recommandent aux banques des projets résidentiels susceptibles de bénéficier d'un soutien financier et se coordonnent avec les institutions financières pour répondre aux besoins des projets.

Ce mécanisme est un élément clé des efforts déployés par Pékin pour stabiliser la crise de l'endettement du secteur et renforcer la confiance dans une industrie qui représente un quart du PIB de la Chine.

La sixième banque d'État, Postal Savings Bank of China, a déjà approuvé certains prêts après avoir reçu une "liste blanche" de projets représentant 5,7 milliards de yuans (792,5 millions de dollars) de besoins de financement, bien qu'elle n'ait pas donné de détails sur le nombre de projets concernés, a rapporté The Paper.

Parmi les cinq autres banques d'État, la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque agricole de Chine (ABC) et la Banque de construction de Chine ont reçu plus de 2 000 demandes chacune.

La Bank of Communications avait reçu 1 442 projets au 13 février, tandis que la Bank of China avait approuvé 75 projets représentant près de 40 milliards de yuans à la date de lundi, après avoir examiné plus de 110 demandes.

ABC a approuvé près de 5 milliards de yuans de prêts pour plus de 10 projets, dont la plupart n'impliquent pas de promoteurs publics, selon The Paper.

M. Cheng de CGS International a estimé que les 8 000 projets avaient des besoins de financement totaux de 3 200 milliards de yuans, dont un tiers sous forme de nouveaux prêts.

Suite à l'article de presse, l'indice Hang Seng Mainland Properties a gagné plus de 4 % vendredi, avec Shimao Group < 0813.HK, KWG Group et Kaisa Group, en défaut de paiement, qui ont bondi de plus de 10 %.

Un certain nombre de promoteurs en difficulté, dont Sunac China, Greenland et CIFI, ont déclaré la semaine dernière que les gouvernements locaux avaient examiné et approuvé certains de leurs projets pour les listes blanches.

La Chine vise à accroître le financement des projets résidentiels, mais la réticence des banques à prêter à ce secteur pourrait constituer un obstacle majeur pour les promoteurs en difficulté qui ont le plus besoin de fonds.

Les promoteurs et les analystes ont déclaré que de tels prêts ne peuvent être utilisés que pour garantir l'achèvement de projets sélectionnés, et ne peuvent pas être utilisés pour rembourser la dette ou aider à retrouver la solidité financière. (1 $ = 7,1929 yuans chinois renminbi) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Stephen Coates)