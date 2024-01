La banque centrale chinoise réduira le montant des liquidités que les banques doivent détenir en tant que réserves à partir du 5 février, a déclaré le gouverneur Pan Gongsheng mercredi, la première réduction de ce type pour l'année, alors que les décideurs politiques poursuivent leurs efforts pour soutenir une reprise économique fragile.

La Banque populaire de Chine (PBOC) réduira le ratio des réserves obligatoires (RRR) pour toutes les banques de 50 points de base, libérant ainsi 1 000 milliards de yuans (139,45 milliards de dollars) pour le marché.

Les valeurs sûres chinoises, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis cinq ans en début de semaine, ont rebondi de 1,8 % au cours de la journée. L'indice de référence de Hong Kong a grimpé de 3,6 %, après avoir connu son début d'année le plus volatil depuis 2020 et après avoir chuté lundi à son plus bas niveau en 15 mois.

Le yuan a atteint son plus haut niveau depuis le 12 janvier. Sur le marché offshore, le yuan est resté stable par rapport au dollar à 7,168.

COMMENTAIRES :

TIM GRAF, RESPONSABLE DE LA STRATEGIE MACRO EMEA CHEZ STATE STREET, LONDRES :

"Je pense que cette décision est un peu trop tardive car nous nous attendions à plus d'assouplissement pour soutenir l'économie.

"Avec certaines des mesures de relance annoncées hier, il semble qu'elles (les autorités) accordent plus d'attention aux mesures de relance susceptibles de soutenir la croissance et les marchés."

"Mais les défis sont toujours là et le système bancaire est toujours en difficulté."

"Ce n'est pas totalement inattendu et ce n'est pas la panacée qui changera trop la donne. Des mesures de relance plus ciblées seraient un levier plus puissant à actionner et ils semblent réticents à le faire."

KHOON GOH, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR L'ASIE, ANZ, SINGAPOUR :

"Ce n'est probablement pas surprenant. Les marchés et nous-mêmes avons appelé à des réductions du RRR étant donné que la reprise économique a été assez faible, et je suppose que le moment n'est pas inattendu, surtout après les nouvelles d'hier sur une sorte de plan de sauvetage pour le marché boursier. En ce qui concerne la réaction du marché, je pense que le marché des actions a pris la nouvelle de manière assez positive, de sorte que le rallye a pu se poursuivre."

CHRISTOPHER WONG, STRATÈGE EN DEVISES, OCBC, SINGAPOUR :

"Les marchés s'attendaient à une réduction du RRR depuis un certain temps, l'annonce n'est donc pas entièrement une surprise. Cela dit, les décideurs politiques devraient profiter de la dynamique positive en annonçant des mesures de soutien à l'économie ciblant la consommation. Ces mesures, ainsi que l'injection de 1 000 milliards de liquidités (RRR) et le soutien potentiel au marché des actions, peuvent contribuer à rétablir la crédibilité et à renforcer la confiance des investisseurs".

CHRIS SCICLUNA, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE, DAIWA CAPITAL MARKETS, LONDRES :

"C'est l'une des astuces habituelles auxquelles les autorités ont recours lorsqu'elles veulent apporter un soutien, que ce soit aux marchés ou à l'économie dans son ensemble. C'est sans doute un outil plus efficace qu'une baisse des taux en Chine, étant donné que nous sommes dans un environnement de surcapacité dans de nombreux secteurs et que des ajustements structurels et cycliques sont en cours."

"C'est une étape bienvenue, mais elle ne changera pas la donne. On peut encore se demander dans quelle mesure l'équipe nationale et les différentes institutions peuvent essayer de s'unir pour soutenir le marché et relancer l'achat d'actions afin de mettre un terme à la liquidation.

"Mais il y a des points d'interrogation évidents quant à la mesure dans laquelle cela peut retourner le marché ou non. Il est clair que ce n'est pas une pression spéculative contre le marché qui est à l'origine de la déroute. C'est le reflet de la tendance à venir."