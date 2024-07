La banque centrale chinoise devrait laisser inchangé son taux d'intérêt à moyen terme et retirer des liquidités du système bancaire lors du renouvellement des prêts arrivant à échéance lundi, selon une enquête de Reuters.

Alors que l'économie continue de s'essouffler, la faiblesse de la monnaie chinoise est restée la principale contrainte limitant les efforts d'assouplissement monétaire de Pékin, car cela pourrait creuser davantage l'écart de rendement avec d'autres grandes économies, en particulier les États-Unis, et déclencher davantage de sorties de capitaux.

Dans un sondage Reuters réalisé cette semaine auprès de 35 observateurs du marché, 34, soit 97 %, des personnes interrogées s'attendaient à ce que la PBOC maintienne le taux d'intérêt sur le prêt à moyen terme à un an (MLF) inchangé à 2,50 % par rapport à l'opération précédente.

La seule exception dans le sondage prévoyait une réduction marginale du taux.

Les acteurs du marché pensent que l'importance du taux de la facilité de prêt à moyen terme (MLF) diminuera progressivement, car la Banque populaire de Chine (PBOC) tente d'améliorer l'efficacité de son corridor de taux d'intérêt.

La PBOC a introduit un nouveau mécanisme de gestion des liquidités cette semaine et son gouverneur Pan Gongsheng a récemment déclaré que le taux de prise en pension à sept jours "remplit fondamentalement la fonction" du principal taux directeur.

"L'importance du taux MLF pourrait diminuer, la PBOC se concentrant davantage sur l'achat ou la vente d'obligations du gouvernement chinois (CGB) autour du taux de prise en pension à court terme", a déclaré Ju Wang, responsable de la stratégie de change et de taux pour la Grande Chine chez BNP Paribas.

Le nouveau mécanisme de liquidité devrait permettre au taux de prise en pension à sept jours de bouger en premier, suivi par d'autres taux, y compris le taux MLF, a déclaré un gestionnaire de fonds obligataires.

Entre-temps, une grande majorité de 28 personnes, soit 80 % de tous les participants au sondage, ont prédit que la banque centrale ne procéderait qu'à un refinancement partiel, par rapport aux 103 milliards de yuans (14,18 milliards de dollars) de prêts du MLF arrivant à échéance ce mois-ci.

"Les investisseurs se demandent si la PBOC ne procédera qu'à un refinancement partiel du MLF dans les mois à venir afin de réduire progressivement l'encours de la facilité", a déclaré Frances Cheung, stratège en matière de taux à la banque OCBC.

Certains traders obligataires ont également souligné que la demande pour les prêts MLF a été entravée par des signes d'assouplissement des conditions de trésorerie dans le système bancaire.

Le taux d'intérêt des certificats de dépôt négociables (NCD) à un an notés AAA, qui mesure les coûts d'emprunt interbancaire à court terme, est resté bien en dessous du taux du MLF. Il s'est échangé pour la dernière fois à 1,9642%.

Outre les efforts de la PBOC pour réorganiser le canal de transmission de sa politique monétaire, elle a lancé des avertissements et introduit une série de mesures, y compris des plans de vente d'obligations du Trésor, afin de refroidir la hausse des obligations qui dure depuis longtemps.

"La PBOC pourrait réduire la nécessité d'ajuster fréquemment divers outils de politique monétaire, tels que le MLF à un an, le taux préférentiel de prêt à un an et à cinq ans (LPR), le reverse repo à sept jours et le ratio de réserves obligatoires (RRR), ce qui pourrait atténuer les pressions à la hausse sur la paire dollar-yuan", ont déclaré les analystes de la Société Générale dans une note.

Le fixing mensuel du LPR est prévu pour le 22 juillet. (1 $ = 7,2636 yuans chinois)