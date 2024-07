La banque centrale chinoise est déterminée à maintenir une courbe de rendement normale et à corriger les risques du marché obligataire, a rapporté le Financial News, soutenu par la banque, vendredi en fin de journée, citant des sources industrielles et des experts.

Ce rapport est le dernier avertissement en date adressé au marché obligataire du pays après que la Banque populaire de Chine (PBOC) a fait part de ses inquiétudes et présenté des plans de vente d'obligations du Trésor afin de calmer la hausse des obligations.

"Le marché obligataire n'augmentera pas éternellement et il y a un risque croissant de renversement du marché actuel", a déclaré le journal citant une source industrielle anonyme.

Le média officiel a ajouté que certaines banques commerciales rurales, qui présentent des risques plus élevés que leurs homologues plus importantes, ont une position surpondérée sur les bons du Trésor à moyen et long terme.

L'allongement de la durée des investissements permet aux institutions financières d'obtenir des rendements plus élevés. Mais une forte hausse des taux d'intérêt dans le contexte d'une telle inadéquation des échéances entraînera des pertes.

"Le fait d'essuyer des pertes importantes (sur les investissements obligataires) affectera le résultat net du capital et amplifiera les risques liés aux taux d'intérêt et les risques de crédit", a déclaré la source du secteur.

Le gouverneur de la PBOC, Pan Gongsheng, a déclaré le mois dernier que la Chine devait s'attaquer au type de risques qui ont conduit à l'effondrement de la banque américaine Silicon Valley Bank l'année dernière.

La semaine dernière, la PBOC a déclaré à Reuters qu'elle disposait de centaines de milliards de yuans d'obligations à emprunter et qu'elle les vendrait en fonction des conditions du marché, dans le cadre d'un plan que les marchés considèrent comme un effort pour calmer la forte hausse des obligations.

"L'emprunt et la vente d'obligations du Trésor permettront d'équilibrer l'offre et la demande sur le marché et de prévenir les risques sur le marché obligataire", a déclaré le journal officiel, citant un expert.

"Le marché n'a pas à s'inquiéter de l'impact de la vente des bons du Trésor sur la liquidité. La position de la banque centrale, qui consiste à maintenir des conditions de liquidité raisonnablement abondantes, n'a pas changé."