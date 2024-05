La banque centrale chinoise devrait laisser son taux directeur inchangé lors du renouvellement des prêts à moyen terme arrivant à échéance mercredi, selon une enquête Reuters.

La faiblesse de la monnaie reste la principale contrainte qui limite les efforts d'assouplissement monétaire des autorités, selon les analystes et les traders, malgré une contraction inattendue du crédit en avril qui a justifié une plus grande stimulation politique pour soutenir la deuxième plus grande économie du monde.

Dans un sondage Reuters réalisé cette semaine auprès de 32 observateurs du marché, 27, soit 84%, des personnes interrogées s'attendaient à ce que la Banque populaire de Chine (PBOC) laisse le taux d'intérêt sur les prêts à moyen terme (MLF) à un an inchangé à 2,50% par rapport à l'opération précédente.

Les cinq autres participants au marché prévoyaient une réduction marginale du taux d'intérêt.

En outre, 24, soit 75 % de l'ensemble des personnes interrogées, ont prédit que la banque centrale renouvellerait partiellement les 125 milliards de yuans (17,27 milliards de dollars) de prêts de ce type arrivant à échéance.

"Compte tenu de l'évolution des attentes du marché concernant la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine et de la vigueur du dollar américain, nous ne prévoyons pas de baisse du taux du MLF, mais nous envisageons une baisse probable du taux préférentiel des prêts d'ici la fin du deuxième trimestre, peut-être de 10 à 20 points de base", a déclaré Tao Wang, économiste en chef pour la Chine chez UBS.

Depuis le début de l'année, le yuan chinois a perdu 2 % par rapport à un dollar en pleine résurgence, sous la pression de ses rendements relativement faibles par rapport à d'autres économies.

Dans le même temps, certains traders ont également déclaré que la demande de prêts MLF était également entravée par des signes d'assouplissement des conditions de trésorerie dans le système bancaire.

Le taux d'intérêt des certificats de dépôt négociables (NCD) à un an notés AAA, qui mesure les coûts d'emprunt interbancaire à court terme, est resté bien en dessous du taux du MLF. Il s'est échangé pour la dernière fois à 2,0848 %.

Néanmoins, les marchés n'excluent pas une forme d'assouplissement après que la réunion du Politburo du Parti communiste, fin avril, a mentionné que la Chine intensifierait son soutien à l'économie par des politiques monétaires prudentes et des politiques fiscales proactives, y compris des réductions des taux d'intérêt et des ratios de réserves obligatoires des banques (RRR).

Par ailleurs, alors que le ministère des finances s'apprête à lancer des ventes très attendues d'obligations spéciales du Trésor à long terme dans le courant de la semaine pour aider à stimuler les secteurs clés de l'économie en perte de vitesse, les analystes s'attendent à ce que la banque centrale utilise les opérations de prêt du MLF dans le cadre de sa panoplie d'outils pour faire face à l'émission.

"La PBOC dispose d'autres options pour faire face à l'accélération de l'émission d'obligations d'État, telles que les opérations MLF et l'échange potentiel d'obligations d'État chinoises (CGB), qui, si elles sont mises en œuvre à grande échelle, pourraient réduire la probabilité de réductions du RRR", ont déclaré les économistes de Goldman Sachs dans une note.

Ils maintiennent leurs prévisions pour deux réductions du RRR, avec 25 points de base chacun au deuxième et au quatrième trimestre, en plus d'une réduction du taux directeur de 10 points de base au troisième trimestre de cette année.

(1 $ = 7,2377 yuans chinois)