La banque centrale chinoise devrait ne pas modifier son taux directeur lors du renouvellement des prêts à moyen terme arrivant à échéance dans un peu plus d'une semaine, selon une enquête Reuters, les autorités semblant vouloir maintenir la stabilité de la monnaie.

Les acteurs du marché pensent que Pékin est en train de trouver un équilibre délicat pour soutenir l'économie. Les signes d'une pression déflationniste persistante appellent de nouvelles mesures de relance, car la chute rapide des prix a augmenté les coûts d'emprunt réels, mais un assouplissement monétaire agressif pourrait raviver la pression à la dépréciation de la monnaie chinoise et déclencher des sorties de capitaux.

Les investisseurs ayant repoussé le début de l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine de mars à mai, les traders s'attendent à ce que les écarts de rendement toujours importants entre les deux plus grandes économies du monde continuent à limiter les efforts d'assouplissement de Pékin.

Dans un sondage Reuters réalisé cette semaine auprès de 31 observateurs du marché, 22, soit 71%, des personnes interrogées s'attendent à ce que la Banque populaire de Chine (PBOC) maintienne inchangé le taux d'intérêt sur le coût d'emprunt des prêts à un an de la facilité de prêt à moyen terme (MLF) le 18 février. Les neuf participants restants prévoient une réduction marginale du taux d'intérêt.

Un total de 499 milliards de yuans (69,36 milliards de dollars) de prêts MLF doit arriver à échéance ce mois-ci.

Les vacances publiques de la semaine du Nouvel An lunaire commenceront le 10 février, et le refinancement des prêts devrait avoir lieu le 18 février, qui est un jour ouvrable de rattrapage.

"Nous ne pensons pas que la PBOC mettra en œuvre une réduction du taux du MLF après la semaine de vacances", a déclaré Samuel Tse, économiste chez DBS.

"Les décideurs politiques attendent la première baisse de la Fed pour maintenir la stabilité du taux de change du yuan.

Certains traders et analystes ont déclaré que les banques chinoises pourraient choisir de réduire leurs taux préférentiels de prêt de référence (LPR) pour stimuler la demande de crédit et soutenir l'économie.

"Après les vacances du Nouvel An chinois, les politiques monétaires pourraient être plus flexibles - nous nous attendons à une réduction asymétrique du LPR ce mois-ci après la réduction du taux de dépôt en décembre dernier et la réduction de 50 points de base du ratio de réserves obligatoires (RRR)", ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

"Il est peu probable qu'un tel paquet soit un stimulus 'bazooka'. Cependant, un paquet opportun et soigneusement mis en œuvre pourrait encore être en mesure de préparer le terrain pour une légère reflation cette année".

La banque centrale a procédé à une réduction importante des réserves bancaires au début du mois, ce qui permettra d'injecter environ 140 milliards de dollars de liquidités dans le système bancaire.

La Chine devrait publier ses fixations mensuelles du LPR le 20 février.

(1 $ = 7,1945 yuans chinois)