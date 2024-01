Un tribunal de Hong Kong a ordonné lundi la liquidation du groupe China Evergrande.

Evergrande est le promoteur immobilier le plus endetté au monde et a été au centre d'une crise de liquidités sans précédent dans le secteur immobilier chinois, qui représente environ un quart de la deuxième économie mondiale.

La crise financière d'Evergrande, qui était autrefois le promoteur immobilier le plus vendu de Chine, a été rendue publique en 2021. Depuis lors, Evergrande et une série d'autres promoteurs immobiliers ont manqué à leurs obligations en matière de dette offshore, dans un contexte de ralentissement des ventes de logements et de réduction des possibilités de financement, ce qui a fait craindre une contagion plus large qui pourrait s'étendre aux banques du pays.

Voici une chronologie de l'évolution de la crise de la dette d'Evergrande :

Août 2021

De nombreux projets d'Evergrande dans tout le pays sont interrompus en raison de retards de paiement.

La banque centrale et l'organisme de surveillance bancaire chinois convoquent des cadres supérieurs et lancent un rare avertissement selon lequel Evergrande doit réduire ses risques d'endettement et donner la priorité à la stabilité.

Septembre 2021

Evergrande manque deux paiements de coupons d'obligations offshore pour un montant total de 131 millions de dollars. Les paiements bénéficient d'un délai de grâce de 30 jours.

Evergrande fait appel à des conseillers financiers pour examiner les options possibles, mettant en garde contre les risques de défaillance croisée dans un contexte de chute des ventes immobilières.

Novembre 2021

Le fondateur Hui Ka Yan vend 1,2 milliard d'actions pour une valeur de 2,68 milliards de dollars HK (342,7 millions de dollars), ramenant sa participation dans Evergrande de 77 % à 67,9 %.

Mars 2022

Evergrande suspend la négociation de ses actions, invoquant son incapacité à publier des résultats audités avant le 31 mars et une enquête sur la branche de gestion immobilière dans laquelle 13,4 milliards de yuans de dépôts ont été saisis par les banques.

Novembre 2022

Un manoir appartenant au président d'Evergrande, situé dans la prestigieuse enclave résidentielle The Peak à Hong Kong, est saisi par le prêteur China Construction Bank (Asia).

Décembre 2022

Evergrande déclare avoir repris les travaux sur 631 projets pré-vendus et non livrés.

Janvier 2023

Evergrande déclare que son auditeur précédent, PricewaterhouseCoopers, a démissionné en raison de désaccords sur des questions liées à l'audit de ses comptes 2021.

Février 2023

Un comité indépendant estime que les administrateurs d'Evergrande n'ont pas respecté les normes en vigueur en raison de leur implication dans le détournement vers le groupe de prêts garantis par l'unité Evergrande Property Services.

Mars 2023

Evergrande annonce des plans de restructuration de sa dette offshore, offrant aux créanciers un ensemble d'options pour échanger leur dette contre de nouvelles obligations et des instruments liés à des actions garantis par le groupe et ses deux sociétés cotées à Hong Kong.

Avril 2023

Evergrande déclare que 77 % des détenteurs de dettes de classe A et 30 % des détenteurs de dettes de classe C ont apporté leur soutien à la proposition de restructuration.

Juillet 2023

Evergrande affiche une perte nette de 476 milliards de yuans et 105,9 milliards de yuans pour 2021 et 2022, respectivement, contre un bénéfice net de 8,1 milliards de yuans en 2020 lorsque son fonctionnement était normal.

Août 2023

Evergrande annonce son intention de se placer sous la protection du chapitre 15 du code des faillites américain, qui protège les entreprises non américaines en cours de restructuration contre les créanciers qui espèrent les poursuivre ou immobiliser des actifs aux États-Unis.

Evergrande déclare une perte de 33 milliards de yuans pour la période janvier-juin, contre une perte de 66,4 milliards de yuans pour la même période de l'année dernière.

La négociation des actions d'Evergrande reprend après 17 mois, 79 % de sa valeur de marché ayant été perdue depuis sa dernière négociation.

Septembre 2023

L'administration nationale chinoise de la réglementation financière approuve la création d'un assureur public chargé de reprendre l'ensemble des actifs et des passifs d'Evergrande Life Insurance, une société détenue à 50 % par Evergrande.

La police du sud de la Chine déclare avoir arrêté certains membres du personnel d'Evergrande Financial Wealth Management, une filiale indirecte à 100 % d'Evergrande.

Evergrande reporte la réunion initialement prévue les 25 et 26 septembre, invoquant la nécessité de réévaluer les conditions de la restructuration proposée.

Evergrande déclare qu'elle n'est pas en mesure de remplir les conditions requises pour l'émission de nouvelles obligations, car son unité terrestre phare, Hengda Real Estate Group, fait l'objet d'une enquête de la part de l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers pour violation présumée de la divulgation d'informations.

Evergrande déclare

fondateur

fait l'objet d'une enquête sur des soupçons de "crimes illégaux".

octobre 2023

La Haute Cour de Hong Kong accorde à Evergrande un délai de cinq semaines.

sursis

pour trouver un accord avec les créanciers, mais précise que la prochaine audience, en décembre, sera la dernière avant qu'une décision ne soit prise sur la liquidation de la société.

novembre 2023

Evergrande procède à une restructuration de la dette révisée à la dernière minute

proposition

aux créanciers étrangers avant l'audience, afin d'éviter une liquidation potentiellement imminente.

Décembre 2023

Evergrande obtient, à la surprise générale, un autre

ajournement

de la part du tribunal de Hong Kong, ce qui lui donne plus de temps pour finaliser un plan de restructuration de la dette offshore remanié.

Le groupe ad hoc des détenteurs d'obligations d'Evergrande a déclaré qu'il s'opposait fermement aux conditions révisées de la restructuration.

Janvier 2024

Le groupe Evergrande's new energy vehicle unit indique que son vice-président Liu Yongzhuo a été arrêté et fait l'objet d'une enquête criminelle.

Le groupe ad hoc des détenteurs d'obligations d'Evergrande se joint à la demande de liquidation du promoteur.

Evergrande a reçu un ordre de liquidation d'un tribunal de Hong Kong lors d'une audience tenue le 29 janvier. (1 $ = 7,8201 dollars de Hong Kong) (Reportage de Clare Jim et Xie Yu ; Reportage complémentaire de Roxanne Liu et Kane Wu ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Kim Coghill)