Alors que le typhon Doksuri se dirigeait vers la Chine continentale, les principaux ports du sud-est ont été contraints de refuser des dizaines de navires pendant plusieurs jours.

La tempête, alimentée par les eaux chaudes du Pacifique en juillet, a provoqué les pires inondations que Pékin ait connues depuis plus de 50 ans, provoquant la fermeture d'usines, la destruction de récoltes, l'effondrement de maisons et le déplacement de dizaines de milliers de personnes. Les pertes subies par la Chine à la suite de catastrophes naturelles en juillet et en août sont estimées à 10 milliards de dollars.

Mais ce bilan officiel ne reflète qu'une fraction des coûts engendrés par le typhon. La reconstruction des zones touchées par les inondations et la protection des infrastructures contre le changement climatique coûteront bien plus cher. La Chine a émis des obligations souveraines pour un montant de 1 000 milliards de yuans (139 milliards de dollars) afin d'y contribuer.

Au-delà de ce montant, les exportations et les importations chinoises ont été plus faibles que prévu en juillet, au moins en partie à cause de la tempête, a déclaré l'économiste Robin Koepke du Fonds monétaire international.

De telles catastrophes deviendront plus fréquentes, mettant de plus en plus à l'épreuve les 1 340 principaux ports du monde et les routes maritimes mondiales.

Malgré l'augmentation des risques, les entreprises et les systèmes financiers ne sont toujours pas préparés aux perturbations à venir en raison de données fragmentaires, de pressions à court terme et d'une dépendance excessive à l'égard des assurances, ont déclaré plus de deux douzaines de sources à Reuters.

De nombreuses entreprises ne signalent pas les risques et, dans certains cas, n'en sont même pas conscientes, selon des données communiquées en exclusivité à Reuters par CDP, la plus grande plateforme mondiale de divulgation d'informations par les entreprises sur les questions environnementales.

Environ 80 % des quelque 5 000 entreprises devant publier leurs résultats en 2023 ont déclaré être exposées à des risques climatiques, mais seulement 53 % ont indiqué que des risques physiques tels que des typhons pouvaient nuire à leurs activités. Elles sont encore moins nombreuses - environ 40 % - à divulguer les incidences financières potentielles. Les pays participant à la conférence des Nations unies sur le climat qui se tient cette année à Dubaï sont aux prises avec un énorme déficit, pouvant atteindre 366 milliards de dollars par an, en ce qui concerne les fonds disponibles pour l'adaptation au changement climatique, notamment pour la protection des infrastructures contre le changement climatique, telles que les ports.

"Les risques physiques liés au climat et aux aléas naturels ont à peine été pris en compte par les marchés financiers", a déclaré Rowan Douglas, PDG de Climate Risk and Resilience chez le courtier d'assurance Howden.

"Mais il est essentiel qu'ils le soient, et rapidement", a-t-il ajouté.

TENSION SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Dans le cas du Doksuri, les dommages n'auraient pas été limités à la Chine, selon M. Koepke du FMI.

Ces perturbations portuaires se seraient répercutées sur des partenaires commerciaux aussi éloignés que Malte, en Méditerranée, et Djibouti, la porte d'entrée du littoral est-africain vers l'Éthiopie, pays enclavé.

En tant que portes d'entrée de l'économie mondiale, les ports sont particulièrement vulnérables : ils gèrent environ 50 % du commerce mondial tout en étant exposés à l'aggravation des tempêtes et à la montée des eaux.

Selon Jasper Verschuur, chercheur en analyse des risques à l'université d'Oxford, les conditions météorologiques extrêmes coûtent déjà plus de 7,5 milliards de dollars par an en dommages aux infrastructures portuaires et en pertes de revenus. Si l'on tient compte de l'impact sur le commerce mondial, l'estimation des dommages s'élève à un peu plus de 100 milliards de dollars par an.

Les mêmes conditions météorologiques, considérées de manière encore plus large, risquent d'entraîner une perte d'au moins 120 milliards de dollars par an pour l'activité économique mondiale, car les perturbations du transport de marchandises se répercutent sur les activités manufacturières et d'exportation.

Pour aider les gouvernements et les entreprises à se préparer à ces chocs, une équipe du FMI et d'Oxford a lancé le mois dernier un système de surveillance des tempêtes appelé PortWatch, qui offre des avertissements en temps réel et une analyse des conséquences économiques possibles, y compris pour les pays en aval des chaînes d'approvisionnement perturbées.

"Personne n'a intérêt à divulguer ces risques", a déclaré Alexander Martonik, qui dirige l'équipe chargée des solutions commerciales pour les services financiers et les assurances chez ESRI, qui a fourni la technologie de cartographie par satellite et de données sur laquelle repose PortWatch.

Les alertes concernant les perturbations potentielles peuvent permettre aux fabricants de planifier des expéditions retardées ou contribuer à calmer les marchés financiers agités.

Mais "lorsque tout le monde dispose des mêmes informations, il y a plus de transparence, il y a plus d'investissements proactifs qui peuvent aider à minimiser les perturbations avant qu'elles ne se produisent", a déclaré M. Martonik.

En ce qui concerne les risques liés à l'eau auxquels sont exposées les entreprises d'infrastructure, y compris les gestionnaires de ports, 55 % d'entre elles se sont déclarées vulnérables, mais seulement 45 % ont fait état de ces risques cette année - et seulement 33 % ont fourni des estimations de l'impact financier, selon les données du CDP.

L'ANGLE MORT FINANCIER

Dans les années à venir, la pression financière sur les entreprises, et par extension sur l'économie mondiale, ne fera que s'accentuer.

Des données du cabinet d'analyse Sustainalytics, communiquées en exclusivité à l'agence Reuters, ont examiné le coût potentiel pour les entreprises de différents secteurs en fonction de deux scénarios climatiques : limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius ou continuer à faire comme si de rien n'était.

Les pertes directes cumulées dues aux risques climatiques physiques s'élèveraient en moyenne à 285 millions de dollars par entreprise d'ici à 2050, même dans le scénario le plus favorable, tandis que le scénario d'émissions plus élevées ferait grimper ce chiffre à 352 millions de dollars, selon les données.

L'impact varie d'un secteur à l'autre : les entreprises du secteur de l'énergie, par exemple, pourraient chacune s'attendre à une perte moyenne de 1,3 à 1,6 milliard de dollars en raison des dommages subis par leurs actifs, et les services publics de 931 millions à 1,2 milliard de dollars.

Pour l'ensemble du secteur de l'énergie, ces pertes jusqu'en 2050 s'élèveraient à 423 milliards de dollars dans le pire des scénarios. Tous les secteurs confondus risquent de perdre près de 2 000 milliards de dollars, selon les données.

La cause la plus probable des dommages ? Dans tous les secteurs, ce sont les inondations et les submersions côtières qui constituent les plus grandes menaces, car de nombreuses entreprises ont des activités centrées sur les villes côtières et les ports.

"Je ne pense pas que les institutions financières comprennent bien les risques", a déclaré Ommid Saberi, qui dirige l'indice de résilience des bâtiments à la Société financière internationale (SFI), l'organe de financement privé de la Banque mondiale.

Les investissements directs font l'objet d'un certain degré de diligence raisonnable, mais cette diligence se fonde en grande partie sur les conditions historiques et non sur les projections relatives à l'évolution du changement climatique, a déclaré M. Saberi.

PAS SI ASSURÉS

Plusieurs mois après le passage du typhon Doksuri en Chine, une société de télévision chinoise savait qu'elle avait un problème.

Cette société, Beijing Gehua CATV Network Co, a signalé à la bourse en octobre qu'elle avait subi des pertes d'actifs de 44,81 millions de yuans (6,24 millions de dollars) à la suite de la tempête. La plupart de ces pertes sont dues aux dommages subis par les actifs fixes, notamment les câbles à fibre optique, l'équipement des salles de serveurs, les immeubles de bureaux et les stocks.

Le plan d'assurance de l'entreprise n'a couvert que partiellement les pertes, a déclaré Gehua en octobre.

La catastrophe "aurait un certain impact sur les résultats d'exploitation de l'entreprise en 2023", a déclaré l'entreprise, en avertissant les investisseurs "de faire attention aux risques d'investissement".

Gehua n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Malgré la certitude que de tels exemples se multiplient, les experts en affaires avertissent que de nombreuses entreprises n'ont pas de plans pour protéger leur activité contre le changement climatique.

Sur les 2 500 plus grandes entreprises mondiales, 59 % n'ont pas de plan d'adaptation aux impacts climatiques, une statistique qui n'a pas changé en trois ans, selon les données de S&P Global Sustainable1 communiquées à Reuters.

Les entreprises qui ont des plans d'adaptation au climat n'ont pas nécessairement de calendrier pour ces plans, alors même que le changement climatique s'intensifie, selon les données.

Cela les rend trop dépendantes des assurances, selon les experts - un problème alors que certaines compagnies d'assurance commencent à se méfier des régions à risque climatique, par exemple l'assurance habitation près des forêts californiennes sujettes aux incendies.

"Les organismes d'assurance ont toujours un horizon d'un an, donc ils assurent les propriétés toujours pour un an, un an, un an", a déclaré M. Saberi de la SFI.

Cette rapidité d'exécution peut être source de conflits pour les entreprises et les banques qui proposent des prêts à plus long terme. "Les institutions financières proposent des financements sur cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans", explique M. Saberi.

Pour une couverture complète et quotidienne de la COP28 dans votre boîte aux lettres, inscrivez-vous à la lettre d'information Reuters Sustainable Switch ici.