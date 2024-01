La "ville de glace" de Harbin, capitale enneigée de la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, a attiré un nombre record de visiteurs pendant les vacances du Nouvel An, nombre d'entre eux étant attirés par les sculptures de glace grandioses et complexes de son festival annuel de la glace et de la neige.

Les imposantes structures de glace, qui s'illuminent la nuit, sont construites à partir de blocs de glace récoltés sur la rivière Songhua, qui est gelée et se trouve à proximité.

Cette année, le festival a permis d'attirer 3,05 millions de visiteurs à Harbin pendant les trois jours de vacances du Nouvel An qui se sont terminés lundi, générant 5,91 milliards de yuans (826 millions de dollars) de recettes touristiques, a rapporté mercredi l'agence de presse d'État Xinhua.

Ces chiffres ont dépassé le nombre de visites avant le COVID en 2019.

La croissance des secteurs de l'hébergement et de la restauration de la ville pendant la période des vacances a plus que doublé par rapport à 2019, a rapporté le journal local Harbin Daily. Le département du tourisme de la ville a attribué cette croissance à la popularité croissante de Harbin sur les plateformes de médias sociaux, a indiqué Xinhua.

Le boom du tourisme s'est produit alors que l'activité des services en Chine s'est développée au rythme le plus rapide en cinq mois en décembre, portant l'optimisme dans le secteur à un plus haut de trois mois.

Les autorités de Harbin ont mis en place des activités pour attirer les touristes, notamment des spectacles et des concerts, des parcs à thème et des feux d'artifice, tout en améliorant les services de restauration, d'hébergement et de shopping, a indiqué Xinhua.

Le parc du Festival de la glace et de la neige a reçu 163 200 visiteurs pendant les vacances du Nouvel An, soit cinq fois plus qu'il y a un an, et près de 40 % de ces vacanciers se sont rendus à la veille du Nouvel An, a indiqué la télévision provinciale de Heilongjiang dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Cela a généré 46,18 millions de yuans de revenus, soit près de six fois plus qu'il y a un an, a indiqué la chaîne de télévision provinciale.

Le Heilongjiang a accueilli 6,619 millions de touristes au cours de ces trois jours, soit près de trois fois plus qu'il y a un an, générant des revenus touristiques de 6,920 milliards de yuans, soit près de cinq fois plus qu'il y a un an, a indiqué la chaîne de télévision.

Le gouvernement de la ville a annoncé un jour férié spécial, le jour de la glace et de la neige, pour vendredi, afin de coïncider avec l'ouverture officielle du festival.

L'essor du tourisme hivernal national a profité aux entreprises locales du secteur. Les actions de ChangBai Mountain Tourism Co, une société de services de voyage basée dans le nord-est de la Chine, ont grimpé de 26 % à Shanghai depuis la dernière semaine de décembre, dépassant les actions de référence.

(1 $ = 7,1558 yuans)